Рыба резко подешевела в России: что будет дальше с ценами в 2026 году

Рыба резко подешевела в России: что будет дальше с ценами в 2026 году

Пикша стала самой подешевевшей рыбой на российском оптовом рынке в 2026-м, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. С начала года цены на нее снизились на 5,4%, а за 12 месяцев — на 17,5%, до 350 рублей за килограмм. Как это отразится на розничных ценах, какие еще виды рыбы могут подешеветь — в материале NEWS.ru.

Какая рыба дешевеет в России

По данным на 30 марта, оптовые цены на пикшу в регионе вылова с начала года снизились на 5,4%. Этот вид рыбы стал самым дешевым в оптовом сегменте в первом квартале, сказал Зверев.

«За год цена снизилась еще больше — на 17,5%, до 350 рублей за килограмм», — уточнил он.

Эксперт добавил, что из-за роста улова российские рыбаки смогут добыть около 67 тысяч тонн пикши в 2026-м — почти на 20% больше, чем годом ранее. При этом розничные цены на мороженую пикшу в Центральном федеральном округе варьируются от 500 до 900 рублей за килограмм в зависимости от точки продажи и производителя.

По словам Зверева, запасы трески по-прежнему находятся в депрессивном состоянии, тогда как резервы пикши выросли за счет урожайных поколений 2022–2023 годов. К концу марта объем добычи этого вида рыбы достиг 20,5 тысячи тонн, что на треть превышает показатели 2025-го.

Филе пикши Фото: Shutterstock/FOTODOM

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин ранее заявил, что цены на сельдь и треску в 2026 году не снизятся. По его словам, эти виды рыбы в 2025-м оказались лидерами по снижению цен. Эксперт подчеркнул, что розничная наценка в магазинах составляет около 20%.

В каких регионах РФ добывают больше всего рыбы

Общий вылов водных биоресурсов российским флотом с начала 2026 года достиг 525,9 тысячи тонн, следует из оперативных данных отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС).

Основной объем традиционно приходится на Дальневосточный бассейн — 472,4 тысячи тонн. В Северном бассейне было добыто 29,2 тысячи тонн, в Западном — 8 тысяч. Показатели Азово-Черноморского и Волжско-Каспийского бассейнов составили 4,5 и 4,7 тысячи тонн соответственно.

Будет ли рыба дешеветь в России в 2026 году

Стоимость самой подешевевшей рыбы в общем объеме незначительна. Снижение цен (условно, на 5%) произошло в момент массового вылова, пояснил в беседе с NEWS.ru эксперт экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.

«Из-за событий в Персидском заливе энергоресурсы начали дорожать. Хранение рыбы в мире также дорожает — растет стоимость электричества и всей сопутствующей инфраструктуры. Поэтому и в России, и на международном товарном рынке рыбная продукция будет расти в цене. Ожидать резкого удешевления не приходится», — отметил эксперт.

По его словам, компании, закупающие крупные партии рыбной продукции, пока действуют осторожно. Они не знают, на каком уровне остановится рост стоимости электричества, транспортировки и других сопутствующих услуг. По этой причине текущее снижение цен на отдельные виды рыбы — временное явление, подчеркнул Белхароев.

Работники на линии обработки в цехе рыбоперерабатывающего завода Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

Он также отметил, что стоимость рыбы напрямую зависит от востребованности у потребителей и от производителя.

Например, доставка продукции из Мурманской области в Центральный регион обходится дешевле, чем с Дальнего Востока, поэтому такая рыба будет стоить чуть меньше. При этом у каждой торговой сети есть свои наценки, и определить золотую середину сложно, так как в конечную цену закладываются различные издержки, в том числе на содержание всей сопутствующей инфраструктуры.

Стоит ли опасаться дефицита рыбы в России

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что дефицита рыбы на внутреннем рынке не ожидается. Отрасль способна закрыть потребности страны по основным массовым видам.

«Проблема не в физической нехватке, хотя по некоторым позициям объемы допустимого улова сократились по естественным причинам, — уточнил эксперт. — Вопрос в ценовой доступности для населения». Согласно его прогнозу, 2026 год пройдет под знаком умеренного роста цен — в рамках общей инфляции и при стабильном, хотя и незначительно растущем вылове.

Таким образом, шансы на общее удешевление рыбы в 2026 году невысоки. Локальные сезонные снижения цен (как в случае с пикшей) не смогут переломить эту тенденцию.

