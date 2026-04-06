Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 20:55

Рыба резко подешевела в России: что будет дальше с ценами в 2026 году

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пикша стала самой подешевевшей рыбой на российском оптовом рынке в 2026-м, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. С начала года цены на нее снизились на 5,4%, а за 12 месяцев — на 17,5%, до 350 рублей за килограмм. Как это отразится на розничных ценах, какие еще виды рыбы могут подешеветь — в материале NEWS.ru.

Какая рыба дешевеет в России

По данным на 30 марта, оптовые цены на пикшу в регионе вылова с начала года снизились на 5,4%. Этот вид рыбы стал самым дешевым в оптовом сегменте в первом квартале, сказал Зверев.

«За год цена снизилась еще больше — на 17,5%, до 350 рублей за килограмм», — уточнил он.

Эксперт добавил, что из-за роста улова российские рыбаки смогут добыть около 67 тысяч тонн пикши в 2026-м — почти на 20% больше, чем годом ранее. При этом розничные цены на мороженую пикшу в Центральном федеральном округе варьируются от 500 до 900 рублей за килограмм в зависимости от точки продажи и производителя.

По словам Зверева, запасы трески по-прежнему находятся в депрессивном состоянии, тогда как резервы пикши выросли за счет урожайных поколений 2022–2023 годов. К концу марта объем добычи этого вида рыбы достиг 20,5 тысячи тонн, что на треть превышает показатели 2025-го.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин ранее заявил, что цены на сельдь и треску в 2026 году не снизятся. По его словам, эти виды рыбы в 2025-м оказались лидерами по снижению цен. Эксперт подчеркнул, что розничная наценка в магазинах составляет около 20%.

В каких регионах РФ добывают больше всего рыбы

Общий вылов водных биоресурсов российским флотом с начала 2026 года достиг 525,9 тысячи тонн, следует из оперативных данных отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС).

Основной объем традиционно приходится на Дальневосточный бассейн — 472,4 тысячи тонн. В Северном бассейне было добыто 29,2 тысячи тонн, в Западном — 8 тысяч. Показатели Азово-Черноморского и Волжско-Каспийского бассейнов составили 4,5 и 4,7 тысячи тонн соответственно.

Будет ли рыба дешеветь в России в 2026 году

Стоимость самой подешевевшей рыбы в общем объеме незначительна. Снижение цен (условно, на 5%) произошло в момент массового вылова, пояснил в беседе с NEWS.ru эксперт экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.

«Из-за событий в Персидском заливе энергоресурсы начали дорожать. Хранение рыбы в мире также дорожает — растет стоимость электричества и всей сопутствующей инфраструктуры. Поэтому и в России, и на международном товарном рынке рыбная продукция будет расти в цене. Ожидать резкого удешевления не приходится», — отметил эксперт.

По его словам, компании, закупающие крупные партии рыбной продукции, пока действуют осторожно. Они не знают, на каком уровне остановится рост стоимости электричества, транспортировки и других сопутствующих услуг. По этой причине текущее снижение цен на отдельные виды рыбы — временное явление, подчеркнул Белхароев.

Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

Он также отметил, что стоимость рыбы напрямую зависит от востребованности у потребителей и от производителя.

Например, доставка продукции из Мурманской области в Центральный регион обходится дешевле, чем с Дальнего Востока, поэтому такая рыба будет стоить чуть меньше. При этом у каждой торговой сети есть свои наценки, и определить золотую середину сложно, так как в конечную цену закладываются различные издержки, в том числе на содержание всей сопутствующей инфраструктуры.

Стоит ли опасаться дефицита рыбы в России

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что дефицита рыбы на внутреннем рынке не ожидается. Отрасль способна закрыть потребности страны по основным массовым видам.

«Проблема не в физической нехватке, хотя по некоторым позициям объемы допустимого улова сократились по естественным причинам, — уточнил эксперт. — Вопрос в ценовой доступности для населения». Согласно его прогнозу, 2026 год пройдет под знаком умеренного роста цен — в рамках общей инфляции и при стабильном, хотя и незначительно растущем вылове.

Таким образом, шансы на общее удешевление рыбы в 2026 году невысоки. Локальные сезонные снижения цен (как в случае с пикшей) не смогут переломить эту тенденцию.

Читайте также:

Цены на огурцы бьют рекорды: что происходит, когда подешевеют

Цены на рыбу в 2026 году: что подорожает, подешевеет, грозит ли нам дефицит

До 4000 рублей за кг: цены на кофе рванули вверх, как они вырастут в 2026-м

Читайте также
Горбушу и лосося теперь не беру: готовлю минтая под овощным одеялом — сверху румяный пармезан. Бюджетная рыба, а получается как в ресторане
Общество
Горбушу и лосося теперь не беру: готовлю минтая под овощным одеялом — сверху румяный пармезан. Бюджетная рыба, а получается как в ресторане
Настоящий шеф-рецепт: изысканный салат с копченым угрем. Хрустящее киноа, сочное манго и пикантный тамариндовый соус
Общество
Настоящий шеф-рецепт: изысканный салат с копченым угрем. Хрустящее киноа, сочное манго и пикантный тамариндовый соус
Сеть кофеен Starbucks потеряла товарный знак в России
Экономика
Сеть кофеен Starbucks потеряла товарный знак в России
Где лучше снять квартиру в Москве, Питере и регионах: выгодные варианты
Экономика
Где лучше снять квартиру в Москве, Питере и регионах: выгодные варианты
Стало известно, зачем на самом деле нужны боевые группы ЕС
Европа
Стало известно, зачем на самом деле нужны боевые группы ЕС
рыба
Экономика
Россия
цены
Екатерина Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Воронежской области при атаке вражеских дронов пострадал мужчина
Число погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске возросло
Военэксперт сказал, как надо бороться с провокациями типа Бучи
Эксперт заявил о нарастающем кризисе на Украине на фоне событий в Иране
Трамп назвал главный приоритет в переговорах с Ираном
В Сербии не исключили участие Англии в попытке подорвать «Турецкий поток»
Трамп заявил о пятне на репутации НАТО из-за равнодушия к Ирану
Совет мира Трампа «добрался» до ХАМАС
«Никакой радиации не надо»: описан страшный сценарий после ядерной войны
Стало известно число пострадавших после крупной атаки ВСУ на ДНР
Экипаж Orion установил рекорд, улетев дальше всех от Земли
«Отбивавшегося» от ТЦК гранатами украинца задержали
Дневники ученика Малевича выставят на торги за 1 млн рублей
Стало известно, зачем на самом деле нужны боевые группы ЕС
Военэксперт оценил статистику по войне США и Израиля против Ирана
Рыба резко подешевела в России: что будет дальше с ценами в 2026 году
«Рубка розочкой»: раскрыты шокирующие подробности атаки ВСУ в Азовском море
Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Россией
«Страну можно уничтожить за одну ночь»: Трамп об ударе по Ирану
В МИД России сравнили удары по «Бушер» с аварией на Чернобыльской АЭС
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.