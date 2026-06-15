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15 июня 2026 в 05:35

Рецепт для тех, кто ненавидит сухую рыбу: прячем ее в бархатный соус

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется рыбы, но боишься пересушить, я всегда готовлю так. Горбуша получается нежной как сливочное масло.

Ингредиенты

Горбуша (филе) — 600 г, шпинат — 200 г, сливки (20%) — 250 мл, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, масло сливочное — 30 г, лимонный сок — 1 ч. л., соль и перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я режу филе горбуши на порционные куски, солю, перчу и сбрызгиваю лимонным соком. Пока рыба маринуется, мелко рублю лук и пропускаю чеснок через пресс, шпинат просто рву руками.

На сковороде топлю половину сливочного масла и обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю чеснок на минуту — запах уже сводит с ума. Снимаю лук с чесноком на тарелку, в ту же сковороду кладу оставшееся масло и обжариваю куски горбуши по 3–4 минуты с каждой стороны.

Возвращаю лук к рыбе, сверху закидываю шпинат, пару раз встряхиваю сковороду, чтобы листья улеглись между кусочками. Через пару минут, когда шпинат осядет, вливаю сливки, убавляю огонь и тушу еще 5–7 минут, пока соус не загустеет. Сверху можно добавить рубленый укроп и дольку лимона для красоты.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сливки со шпинатом создали такой бархатный соус, что я макал в него хлеб, пока тарелка не опустела. Советую подавать с рисом или пастой — соус настолько вкусный, что жалко терять и каплю.

Проверено редакцией
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