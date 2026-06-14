Этот тунец с нектаринами — единственная причина, по которой я не списываю сковороду-гриль в утиль

Этот тунец с нектаринами — единственная причина, по которой я не списываю сковороду-гриль в утиль

Сладкие нектарины на гриле с розовой серединой тунца — вот что я называю идеальным балансом. Никакой «резины», только сочность.

Ингредиенты

Стейк из тунца — 4 шт., нектарин — 2 шт., лук красный — 2 шт., масло оливковое — 4 ст. л., лимонный сок — 30 мл, базилик — 3 веточки, чеснок — 2 зубчика, соль морская — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, светлый бальзамический уксус — 100 мл, лимонный сок — 30 мл, чеснок — 1 зубчик, сахар коричневый — 0,5 ч. л., соль — по вкусу, перец белый молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала делаю соус, чтобы он настоялся: смешиваю бальзамик, лимонный сок, сахар, давленый чеснок, соль и белый перец. Отставляю в сторону. Тем временем рублю листья базилика, раздавливаю ножом два зубчика чеснока, заливаю все оливковым маслом и лимонным соком — маринад готов. Режу красный лук широкими перьями, нектарины — на 8 долек. Отправляю в маринад рыбу, фрукты и лук, оставляю на 15 минут.

Сковороду-гриль раскаляю до дыма. Тунца быстро обжариваю с одной стороны до корочки, переворачиваю и сразу кидаю в сковороду нектарины с луком. Как только вторая сторона подрумянилась — переворачиваю стейк на ребро и мешаю лук с нектаринами. Обжариваю рыбу на всех четырех сторонах, чтобы получить хрустящую корочку снаружи и нежно-розовую середину. Выкладываю все на тарелку и щедро поливаю соусом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Мое главное открытие — не нужно сложных маринадов: оливковое масло, базилик и соль творят чудеса. Рекомендую подавать теплым, а остатки (если доживут) — с тостами на завтрак. Вкус только набирает.