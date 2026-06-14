Сын рассказал о сне россиянки накануне смертельного ДТП у храма

Сын трагически погибшей Елены Бекетовой рассказал в интервью E1.RU, что накануне смертельного ДТП ей снилась покойная бабушка. Сама Бекетова работала главным специалистом в Министерстве экономики Свердловской области.

В роковой день 55-летняя женщина планировала отметить в кафе день рождения подруги. Перед выходом из дома она отправила сыну Александру сообщение со словами любви и поддержки: «Сашуль, мы тебя любим и всегда рядом». Впоследствии Бекетова оказалась в числе пешеходов, которых насмерть сбил автобус на перекрестке в самом центре Екатеринбурга у храма «Большой Златоуст».

Елена перестала выходить на связь вечером, однако муж не придал этому значения, решив, что жена находится в шумном месте. О трагедии семья узнала лишь на следующий день.

По словам сына, незадолго до гибели они созванивались. Александр рассказал маме о своей победе на турнире по бильярдному спорту, а в ответ она ему поведала о сне с участием покойной бабушки.

Я общался с ней за день до этого. Я занимаюсь бильярдным спортом и рассказывал маме, что выиграл ночной турнир. Сообщил ей об этом утром. А она сказала, что ей как раз снилась ее покойная мама. И она говорила: «Когда бабушка снится, значит, она там наблюдает за вами, помогает вам». Не знаю, связано это или нет, можно ли считать это предчувствием, – рассказал Александр.

Незадолго до трагического инцидента Елена уговорила мужа впервые за долгие годы отправиться в отпуск в Китай, однако планам не суждено было сбыться.

Ранее дорожная авария под Ярославлем унесла жизни двух человек. В результате инцидента на дороге Глебовское — Долгуново также госпитализировали девятилетнюю девочку и 42-летнюю женщину.