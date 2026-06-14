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14 июня 2026 в 13:19

Климатологи заметили признак скорой глобальной катастрофы

GRL: необычное холодное пятно сигнализирует о скорой глобальной катастрофе

Фото: NASA/via Globallookpress.com
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Аномальная зона охлаждения сформировалась в северной части Атлантического океана, к югу от Гренландии, на фоне глобального потепления, которая сигнализирует о приближении климатической точки невозврата, сообщила международная группа ученых по результатам исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters. Это «холодное пятно» может радикально изменить условия существования человечества уже к середине текущего столетия, сказано в публикации.

Специалисты напомнили, что остановка Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции — это не отдаленная гипотетическая угроза. Данный процесс уже имел место в истории планеты.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что разрушение антарктического ледника Туэйтс, известного как «ледник Судного дня», вызовет значительный подъем уровня Мирового океана. По словам эксперта, этот массив привлекает повышенное внимание исследователей из-за своих колоссальных размеров и стремительной деградации.

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