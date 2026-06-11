Экономлю семейный бюджет: готовлю котлеты-«минтайки» — стоят копейки, а по вкусу не уступают судаку

Беру минтай, сало, лук и хлеб — прокручиваю через мясорубку и жарю котлеты по советскому ГОСТу, которые тают во рту. Получается обалденная вкуснятина: нежные, сочные, с золотистой корочкой, а внутри — воздушные как суфле. Вкуснее любого мяса и готовятся без лишних добавок.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг филе минтая, 100 г сала (свежего или соленого), 2 луковицы, 2 ломтика белого хлеба (без корок), 150 мл молока, 2 яйца, соль, перец, панировочные сухари, масло для жарки. Хлеб замочите в молоке. Рыбу, сало, лук и отжатый хлеб пропустите через мясорубку дважды. Добавьте яйца, соль, перец, хорошо вымешайте фарш. Отбейте его о миску для пышности. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях. Жарьте на разогретом масле с двух сторон до румяной корочки, затем доведите до готовности под крышкой на медленном огне 5–7 минут. Подавайте с картофельным пюре или овощами. Секрет нежности — сало и двойная прокрутка.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти рыбные котлеты по ГОСТу. Даже те, кто не любит минтая, просили добавки. Кстати, вместо сала можно добавить сливочное масло — котлеты будут еще нежнее. Находка, а не рецепт!

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