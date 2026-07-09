«Еще никому не говорил»: Ревва анонсировал байопик об Артуре Пирожкове

Актер и комик Александр Ревва впервые сообщил о планах снять музыкальный байопик о своем сценическом альтер эго Артуре Пирожкове, передает корреспондент NEWS.ru. Во время концерта «Звезды хайпа» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» артист рассказал, что съемки проекта запланированы на летний период. Других подробностей о картине комик пока не раскрыл, сохранив интригу вокруг будущей премьеры.

Я обычно с ними (с семьей. — NEWS.ru) весь июль, пол-августа. Дети прям ждут, но в этом году я снимаю большое музыкальное кино. Я еще никому не говорил. Вы первые, получается, будете. <...> Это музыкальная комедия, байопик. История Артура Пирожкова с его песнями, новыми песнями и история о том, как он появился, — рассказал Ревва.

Ранее стало известно, что рэпер Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов) исполнит роль Михаила Лермонтова в байопике о поэте. По словам режиссера Павла Лунгина, поэта должен играть поэт, а Хаски, как и Лермонтов, «сложно относился к окружающему миру». Съемки картины планируется начать в октябре.