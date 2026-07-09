Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 21:40

«Еще никому не говорил»: Ревва анонсировал байопик об Артуре Пирожкове

Ревва впервые сообщил о планах снять музыкальный байопик об Артуре Пирожкове

Александр Ревва Александр Ревва Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер и комик Александр Ревва впервые сообщил о планах снять музыкальный байопик о своем сценическом альтер эго Артуре Пирожкове, передает корреспондент NEWS.ru. Во время концерта «Звезды хайпа» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи» артист рассказал, что съемки проекта запланированы на летний период. Других подробностей о картине комик пока не раскрыл, сохранив интригу вокруг будущей премьеры.

Я обычно с ними (с семьей. — NEWS.ru) весь июль, пол-августа. Дети прям ждут, но в этом году я снимаю большое музыкальное кино. Я еще никому не говорил. Вы первые, получается, будете. <...> Это музыкальная комедия, байопик. История Артура Пирожкова с его песнями, новыми песнями и история о том, как он появился, — рассказал Ревва.

Ранее стало известно, что рэпер Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов) исполнит роль Михаила Лермонтова в байопике о поэте. По словам режиссера Павла Лунгина, поэта должен играть поэт, а Хаски, как и Лермонтов, «сложно относился к окружающему миру». Съемки картины планируется начать в октябре.

Шоу-бизнес
Александр Ревва
фильмы
Артур Пирожков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.