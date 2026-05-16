Ликвидация бизнеса, убытки, слова об СВО: как живет Александр Ревва

Артист Александр Ревва продолжает свою творческую деятельность в России. Что известно о ликвидации его бизнеса, что говорил об СВО?

Почему бизнес Реввы могут ликвидировать

Telegram-канал Baza сообщил, что компании Александра Реввы столкнулись с серьезными финансовыми трудностями, а одной из них и вовсе грозит принудительная ликвидация. Как отметил источник, на фоне убыточного бизнеса певец сделал ставку на частные выступления, ценник на которые достигает 12 млн рублей.

Канал со ссылкой на финансовую отчетность за 2025 год сообщает, что все три зарегистрированные в России фирмы Реввы ушли в минус. В сообщении говорится, что самая тяжелая ситуация сложилась у «Билеткафе»: после рекордной выручки в 2024 году компания в 2025 году не заработала ничего и оказалась в убытке, а прокуратура через суд признала ее юридический адрес недействительным, что грозит закрытием.

Как отмечает канал, две другие структуры — «Войс медиа» и «Войс медиа продакшн» — также показали отрицательные результаты, растеряв прежнюю многомиллионную выручку, рассказали в канале.

Сам артист остается востребованным. Его гонорары варьируются от 5–6 млн рублей в Москве до 11–12 млн в удаленных регионах. График выступлений расписан до середины лета.

Что Ревва говорил об СВО

После начала СВО в 2022 году Ревва опубликовал пост антивоенного содержания и уехал из РФ в Испанию. Однако вскоре вернулся и более не высказывался публично на политические темы. Сам Ревва при этом опровергал отъезд из России.

«Вернувшимся сложно назвать человека, который не уезжал. Старался не подключаться к этим сплетням, этой лжи. Всем желаю добра, любви. И хочу сказать: пожалуйста, не трогайте мою семью. Никуда мы не собирались уезжать, мы здесь», — заявил Ревва в разговоре с NEWS.ru.

Отец артиста Владимир рассказал, что Александр не ездил в родной Донбасс с 2014 года (Ревва родился в Донецке. — NEWS.ru). По его словам, комик не делал этого, поскольку дружил с президентом Украины Владимиром Зеленским и опасался санкций.

«Почему? Все просто. Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг — такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: „Если я буду ездить на родину, меня на Украину не пустят“. А ведь он там неоднократно пел, последний раз уже при Зеленском, кажется, в конце прошлого года. Я ведь, когда узнал о его поведении, обозвал немножко — мы с сыном рассорились и больше не общались», — заявил отец шоумена.

В мае 2025 года сообщалось, что Ревва отказался от украинского гражданства в пользу российского.

