Некоторые российские сайты могут пополнить «белые списки»

В так называемые белые списки нужно добавить интернет-ресурсы малого бизнеса, включая сайты небольших кафе, пекарен, служб доставки и других локальных сервисов, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, от этого зависит работа множества предпринимателей, чей бизнес напрямую связан с интернетом.

Например, все, что связано с питанием. Не только крупные сети и магазины, но и маленькие ребята, которые появились и выросли после пандемии, когда активно развился онлайн, — уточнил Гусев.

Он подчеркнул, что безопасность важна, но включение малого бизнеса в «белые списки» нужно и гражданам, которые регулярно пользуются локальными онлайн-сервисами. Депутат также напомнил, что ранее его фракция предлагала расширить представленность медицинских приложений в этих списках.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что поручение президента России Владимира Путина о доступности интернета направлено на усовершенствование системы «белых списков». По его словам, крайне важно, чтобы работа важнейших электронных сервисов была беспрерывной.