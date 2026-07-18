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18 июля 2026 в 11:41

Лантратова обратилась в ООН из-за украинских ударов по России

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила в МАКСе, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генерального секретаря ООН Ванессе Фрезье из-за новой волны украинских ударов по российским регионам. По ее словам, все атаки ВСУ на Россию фиксируются, эти данные направляются в международные организации.

Направили очередные обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генерального секретаря ООН Ванессе Фрезье в связи с новой волной массированных террористических атак ВСУ на российские регионы. Мы собираем абсолютно все подобные факты, документируем их и направляем в международные инстанции, — написала омбудсмен.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин привел данные, из которых стало известно, что ночная атака беспилотников на столицу стала одной из самых массовых за два года — зафиксировано более 370 дронов. Большинство целей уничтожены на подступах, 64 БПЛА сбиты непосредственно у города.

Кроме того, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что дроны, атаковавшие складской комплекс Wildberries в Котовске, несли заряды с поражающими элементами. Средства ПВО оперативно сработали и уничтожили 28 беспилотников на дальних рубежах. Первышов квалифицировал произошедшее как террористический акт.

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