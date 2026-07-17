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17 июля 2026 в 12:30

Лантратова пообщалась с украинским омбудсменом

Лантратова заявила, что созвонилась по видеосвязи с омбудсменом Украины Лубинцом

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что утром в пятницу, 17 июля, провела видеопереговоры с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. По ее словам, которые приводит РИА Новости, основной темой были гуманитарные вопросы.

У нас выстроена очень серьезная, хорошая конструктивная коммуникация с украинским омбудсменом. Мы регулярно с ним коммуницируем, общаемся. Сегодня мы по видеосвязи с ним с утра это проговаривали, — рассказала Лантратова.

Омбудсмен отметила, что институт уполномоченного занимается возвращением мирных жителей с территории Украины. Также ведутся обсуждения тем воссоединения семей и помощи в обменах военнопленными.

Ранее Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Как сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев, украинской стороне передали 501 погибшего, а российской вернули 31. Предыдущая подобная процедура проходила 18 июня. Таким образом, за два последних обмена Россия получила 64 тела погибших, а Украина — 1023.

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