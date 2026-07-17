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17 июля 2026 в 12:30

Пенсионерке из Дружковки предложили сдаться в плен вместо эвакуации в РФ

Лантратова направит в ООН данные о пенсионерке из ДНР, которую не пускают в РФ

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила в МАКСе о намерении направить в ООН и Международный комитет Красного Креста материалы о ситуации в Дружковке, где пожилой женщине не дали выехать в Россию. По словам омбудсмена, украинская эвакуационная группа прибыла в город для вывоза жителей на территорию Украины. Одна из жительниц заявила о желании уехать в Россию, однако ей предложили обратиться к волонтерам Красного Креста для включения в списки на обмен.

Вдумайтесь: пожилой женщине не дают возможности уехать туда, куда она хочет, а предлагают фактически сдаться в плен, приравняв к военнопленным, чтобы впоследствии обменять на украинских преступников. Это грубейшее нарушение прав человека, — написала Лантратова.

Она также сообщила, что в Дружковке, остается около 4,5 тыс. человек. Омбудсмен заявила, что часть жителей находится в подвалах и ожидает прихода российских войск. Некоторых и вовсе насильно вывозят на Украину, но они сбегают обратно, чтобы дождаться ВС России, заключила она.

Мир должен видеть, какими грязными и бесчеловечными методами действует киевский режим, — заявила омбудсмен.

Ранее Лантратова сообщила, что занимается поисками пропавшего без вести участника СВО из Тамбовской области, а также помогает его семье. По словам омбудсмена, в аппарат поступило обращение от супруги военнослужащего, которая воспитывает двух дочерей. После этого были направлены запросы в Военно-социальный центр Минобороны РФ, Главное военно-следственное управление СК РФ, в воинскую часть и в Центральное агентство по розыску МККК.

Общество
Яна Лантратова
ООН
МККК
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