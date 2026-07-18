ВСУ устроили крупнейшую попытку атаки на Москву за последние два года

ВСУ устроили крупнейшую попытку атаки на Москву за последние два года

Ночная и вечерняя атака беспилотников на Москву стала одной из самых масштабных за последние два года, зафиксировано более 370 дронов, свидетельствуют данные, которые привел мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. Большую часть целей удалось нейтрализовать на дальних подступах, 64 беспилотника сбиты непосредственно у города.

Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что беспилотники, атаковавшие логистический центр Wildberries в Котовске, были оснащены поражающими элементами. Силы ПВО своевременно отреагировали и сбили 28 дронов на подступах к объекту. Глава региона назвал эту атаку терактом.

До этого он сообщил, что жертвами ночной атаки дронов на логистический центр Wildberries стали семеро сотрудников. По словам главы региона, пострадавшим оказали медицинскую помощь, семьям погибших окажут поддержку. Предварительно, ранения получили 24 человека.