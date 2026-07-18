Стало известно, за что Россию похвалили в ООН ООН похвалила Россию за взаимодействие по борьбе с терроризмом

Сотрудничество России с Контртеррористическим управлением ООН получило высокую оценку со стороны исполняющего обязанности замгенсека ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александра Зуева. По его словам, которые передает ТАСС, взаимодействие организации и РФ ведется по четырем основным направлениям.

В настоящее время это четыре основных направления, по которым мы сотрудничаем с Российской Федерацией. Во-первых, предотвращение получения и использования террористами оружия. Встреча, которую мы провели, была посвящена именно тому, как эти вопросы решаются в Центральной Азии и какая поддержка необходима как с нашей стороны, так и со стороны Российской Федерации, если это потребуется, — сказал он.

Вторым направлением сотрудничества России и Контртеррористического управления ООН Зуев назвал защиту критически важной энергетической инфраструктуры от террористических угроз. Третьим он указал противодействие финансированию терроризма. Четвертым совместным проектом с РФ Зуев назвал подготовку руководства по национальным и региональным практикам предотвращения и противодействия экстремизму.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что международные организации, включая ООН и ОБСЕ, не фиксируют и не осуждают удары ВСУ по мирным объектам на территории России. По ее словам, западные страны осведомлены о систематических обстрелах мирных населенных пунктов Украиной с 2014 года.