В ЦИК приняли решение по спискам кандидатов на выборы в Госдуму

В ЦИК приняли решение по спискам кандидатов на выборы в Госдуму В ЦИК заверили списки кандидатов всех 11 партий на выборы в Госдуму

Центризбирком России завершил процедуру заверения списков кандидатов от всех 11 партий, участвующих в выборах в Госдуму, сообщила на заседании в субботу, 18 июля, председатель ЦИК Элла Памфилова. По словам главы комиссии, которые передает РИА Новости, этап заверения полностью пройден.

У нас полностью завершился этап заверения партийных списков. <…> Все представленные 11 партиями списки мы с вами заверили, — сказала она.

Ранее Памфилова сообщила, что приглашения для наблюдения за сентябрьскими выборами направлены в 103 страны и 12 международных организаций. По ее словам, ЦИК готова обеспечить прозрачность избирательного процесса.

Также депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что на предстоящих выборах партия «Новые люди» способна потеснить традиционные оппозиционные силы. По его мнению, она может перехватить часть депутатских мандатов у ЛДПР и КПРФ.

Кроме того, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил на предвыборном съезде, что его команда выдвинула 382 кандидата на выборы в Госдуму, сделав ставку на политиков нового поколения. Средний возраст выдвиженцев — 38 лет, многие из них участвуют в выборах впервые.