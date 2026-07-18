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18 июля 2026 в 12:15

Топливо разлилось по дороге после ДТП с бензовозом в Уфе

Фото: vk.ru/ugibddmvdrb
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В Уфе после ДТП с бензовозом на федеральной трассе М-5 произошел разлив топлива, заявил в своем Telegram-канале глава республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов. Отмечается, что столкнулись два грузовых автомобиля.

По предварительным данным, на 1451-м км федеральной автодороги М-5 столкнулись два грузовых автомобиля, «Скания» и «Ситрак», которые двигались в попутном направлении. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов на проезжую часть, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что владельцы независимых автозаправочных станций в России начали выставлять свои объекты на продажу. Всего за последний месяц в различных регионах страны появилось более 150 подобных предложений.

Также стало известно, что в Тамбовской области с 20 июля продажа бензина АИ-92 и АИ-95 будет проходить по системе «чет-нечет» в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. Нововведение коснется всех автозаправочных станций региона.

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