Топливо разлилось по дороге после ДТП с бензовозом в Уфе

Топливо разлилось по дороге после ДТП с бензовозом в Уфе

В Уфе после ДТП с бензовозом на федеральной трассе М-5 произошел разлив топлива, заявил в своем Telegram-канале глава республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов. Отмечается, что столкнулись два грузовых автомобиля.

По предварительным данным, на 1451-м км федеральной автодороги М-5 столкнулись два грузовых автомобиля, «Скания» и «Ситрак», которые двигались в попутном направлении. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов на проезжую часть, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что владельцы независимых автозаправочных станций в России начали выставлять свои объекты на продажу. Всего за последний месяц в различных регионах страны появилось более 150 подобных предложений.

Также стало известно, что в Тамбовской области с 20 июля продажа бензина АИ-92 и АИ-95 будет проходить по системе «чет-нечет» в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. Нововведение коснется всех автозаправочных станций региона.