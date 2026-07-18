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18 июля 2026 в 12:11

Военэксперт раскрыл, кто мог организовать атаку БПЛА на склад Wildberries

Полковник Матвийчук: за атакой на склад Wildberries могут стоять ячейки Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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За атакой Вооруженных сил Украины на склад Wildberries в Тамбовской области могут стоять ячейки Киева, заявил NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, удары также могли наноситься с территории Украины.

Я полагаю, что был применен комбинированный удар при помощи дальнобойных беспилотников, которые запускаются с Украины. Там достаточно много сложных систем навигации, иногда дроны собираются в лесу. Я также не отрицаю возможности, что за атакой на Тамбовскую область могут стоять спящие ячейки ВСУ и изменников родины, которые могли готовить этот теракт внутри России, — заявил Матвийчук.

Полковник отметил, что ВСУ применяют тактику нанесения ударов по любым объектам России. По его мнению, в будущем это станет причиной привлечения Украины к международному суду.

ВСУ не Тамбовской областью заинтересовались. Их тактика сегодня — это бить все, что шевелится. По мнению Запада, главная задача Украины — это убивать русских. Это их самое большое вложение. Мы сегодня с вами наблюдаем вырождение этого режима. Он занимается террором, который осуждают во всем мире, но западные партнеры Зеленского не осуждают. Они даже его хлопают по плечу. Думаю, что пройдет время и мы с вами будем свидетелями, когда всех привлекут к ответственности по международному суду, — резюмировал Матвийчук.

Ранее сенатор Алексей Кондратьев заявил, что Запад несет ответственность за удар по складу маркетплейса Wildberries в Котовске, и для него в будущем наступит новый Нюрнбергский трибунал. По его словам, необходимо провести международное расследование в отношении ответственных за атаку, а этот вопрос следует обсудить в ООН.

Регионы
Тамбовская область
атаки ВСУ
Wildberries
Александрина Гуловская
А. Гуловская
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