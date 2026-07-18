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18 июля 2026 в 12:01

Почти 50 тыс. человек остались без света из-за атаки ВСУ

Хинштейн: 46 тыс. жителей Курской области остались без света из-за атаки ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Более 46 тыс. человек остались без света в результате удара ВСУ по объекту энергетики Курской области, сообщил в мессенджере МАКС губернатор региона Александр Хинштейн. Он отметил, что в зону отключения электроэнергии попали пять районов.

По предварительной информации, сегодня утром противник с помощью БПЛА атаковал объект энергетики в Курчатовском районе. В результате удара нарушено электроснабжение. В зону отключения попадают Хомутовский, Конышевский, Льговский, Курчатовский и Рыльский районы — это более 46 тыс. потребителей, — написал он.

Ранее Хинштейн заявил, что силы ПВО за прошедшие сутки сбили 148 украинских беспилотников разных типов над территорией региона, погибших и пострадавших нет. По его данным, ВСУ 80 раз применили артиллерию по отселенным районам.

До этого в Курской области пострадала 26-летняя девушка, по дому которой ВСУ нанесли целенаправленный удар. По его словам, все произошло еще 14 июля, однако за помощью пострадавшая решила обратиться спустя трое суток. Глава региона отметил, что врачи диагностировали у нее акубаротравму и головную боль.

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Александр Хинштейн
Курская область
электричество
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