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18 июля 2026 в 12:41

Минобороны раскрыло потери ВСУ за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли около 1540 военных в зоне СВО за прошедшие сутки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские войска за сутки нанесли поражение живой силе ВСУ, в результате чего украинская сторона потеряла около 1540 военнослужащих в зоне СВО, сообщили в Минобороны России. При этом наибольшие потери были зафиксированы на направлении группировки войск «Восток».

В зоне ответственности группировки войск «Север» противник, как утверждает оборонное ведомство, потерял свыше 515 военнослужащих. Кроме того, уточняется, что на направлении группировки «Центр» потери ВСУ составили до 370 человек, «Север» — до 230, «Запад» — свыше 215, «Юг» — более 145, а «Днепр» — более 65 военнослужащих.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 13 управляемых авиабомб и 774 украинских беспилотников средствами противовоздушной обороны. В ведомстве уточнили, что все сбитые беспилотники относились к самолетному типу.

Между тем Минобороны России показало кадры удара по контейнеровозу в одесском порту Черноморск. В оборонном ведомстве заявили, что судно использовалось для перевозки грузов военного назначения.

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