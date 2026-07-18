Ситуация в аэропортах России сегодня, 18 июля: отмены, задержки на вылет

Ситуация в аэропортах России сегодня, 18 июля: отмены, задержки на вылет

Сегодня, 18 июля, в крупных аэропортах России сообщается о задержках и отменах внутренних и международных рейсов. Что об этом известно, какие рейсы были отменены и задержаны?

Ситуация в аэропортах Москвы 18 июля, изменение расписания

В Шереметьево задержаны рейсы в Калининград (DP 6833, «Победа») — до 11:40 (изначально 11:15), в Калининград (DP 6871, «Победа») — до 12:05 (изначально 11:40), в Нижнекамск (DP 6845, «Победа») — до 12:30 (изначально 12:10), во Владивосток (SU 5802, «Аэрофлот») — до 21:00 (изначально 19:40) и в Маскат (WY 184, Oman Air / Salam Air) — до 22:45 (изначально 22:05).

Во Внуково задержаны самолеты в Баку (UT 745, «ЮТэйр») — до 16:00 (изначально 09:50), в Хургаду (NE 619, Nesma Airlines) — до 15:10 (изначально 14:30), в Дубай (FZ 990, Flydubai / Emirates) — до 18:25 (изначально 16:15), в Анталью (UT 725, «ЮТэйр») — до 23:20 (изначально 18:40), в Самару (UT 357, «ЮТэйр»/«Белавиа») — до 20:10 (изначально 19:30), в Грозный (UT 399, «ЮТэйр»/«Белавиа») — до 23:00 (изначально 20:00).

Отменены рейсы в Анталью (ZF 3001, Azur Air) — вылет по расписанию в 05:15, в Сочи (6R 4473, «Алроса») — вылет по расписанию в 09:40, в Сочи (R3 473, «Якутия») — вылет по расписанию в 09:40, в Багдад (IA 242, Iraqi Airways) — вылет по расписанию в 13:10, в Сыктывкар (UT 375, «ЮТэйр») — вылет по расписанию в 18:40, в Якутск (R3 474 / 6R 4474, «Якутия»/«Алроса») — вылет по расписанию в 19:30.

В Домодедово задержаны вылеты в Каир (MS 730, Egypt Air) — до 07:30 18 июля (изначально 16:55 17 июля) и в Ереван (3F 312, FLYONE Armenia) — до 10:30 (изначально 10:00).

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ситуация в аэропорту Санкт-Петербурга 18 июля, изменение расписания

В Пулково задержаны рейсы в Краснодар (DP 509, «Победа») — до 12:05 (изначально 11:10), в Уфу (N4 253 / B2 2123, Nordwind/«Белавиа») — до 16:30 (изначально 16:00), в Калининград (DP 589, «Победа») — до 16:55 (изначально 16:30), в Минеральные Воды (FV 6859 / SU 6859, «Россия»/«Аэрофлот») — до 19:25 (изначально 19:05).

Отменен вылет в Анталью (TK 3119, Turkish Airlines) — вылет по расписанию в 03:10.

Ситуация в аэропорту Сочи 18 июля, изменение расписания

В аэропорту Сочи задержан вылет самолетов в Санкт-Петербург (U6 548, «Уральские авиалинии») — до 12:15 (изначально 11:30), в Москву (U6 242, «Уральские авиалинии») — до 14:30 (изначально 12:50).

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