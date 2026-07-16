Мальчик пропал в Краснодаре

В Краснодаре пропал 13-летний мальчик, сообщили в канале местного управления МВД в МАКСе. По версии правоохранителей, ребенок вышел из дома на улице имени Мусоргского М. П. и не вернулся.

Рост пропавшего составляет 165 см. У мальчика среднее телосложение, светло-русые волосы, а также голубо-зеленые глаза. Он был одет в джинсы голубого цвета и белую футболку. На ногах у него были в черно-белые кроссовки. Краснодарская полиция попросила всех местных жителей, которым что-то известно о местонахождении ребенка, связаться с ними.

Ранее семилетний мальчик пропал в Башкортостане. По имеющейся информации, он уехал на желтом самокате, после чего его никто не видел. Спасатели предупредили, что ребенку может потребоваться медицинская помощь.

Кроме этого, в Дагестане нашли пропавшего четырехлетнего мальчика живым в лесу. Он вышел без ведома матери из дома и отправился к горам вместе с другими детьми. По мнению местного старосты Абакара Магомедова, ребенок шел по лесной тропинке, когда стемнело. Он решил остаться на опушке.