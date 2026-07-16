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16 июля 2026 в 19:49

Мальчик пропал в Краснодаре

Полиция начала разыскивать пропавшего 13-летнего мальчика в Краснодаре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Краснодаре пропал 13-летний мальчик, сообщили в канале местного управления МВД в МАКСе. По версии правоохранителей, ребенок вышел из дома на улице имени Мусоргского М. П. и не вернулся.

Рост пропавшего составляет 165 см. У мальчика среднее телосложение, светло-русые волосы, а также голубо-зеленые глаза. Он был одет в джинсы голубого цвета и белую футболку. На ногах у него были в черно-белые кроссовки. Краснодарская полиция попросила всех местных жителей, которым что-то известно о местонахождении ребенка, связаться с ними.

Ранее семилетний мальчик пропал в Башкортостане. По имеющейся информации, он уехал на желтом самокате, после чего его никто не видел. Спасатели предупредили, что ребенку может потребоваться медицинская помощь.

Кроме этого, в Дагестане нашли пропавшего четырехлетнего мальчика живым в лесу. Он вышел без ведома матери из дома и отправился к горам вместе с другими детьми. По мнению местного старосты Абакара Магомедова, ребенок шел по лесной тропинке, когда стемнело. Он решил остаться на опушке.

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