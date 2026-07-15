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15 июля 2026 в 12:09

Женщина выкрала из сумки €4 тыс., сдала ее в бюро находок и сбежала в Сочи

Женщина улетела в Сочи после кражи €4 тыс. в аэропорту Пулково

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Женщина украла €4 тыс. (357 тыс. рублей) из сумки, которую нашла в аэропорту Пулково, сообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО. В отношении пассажирки возбудили уголовное дело по статье о краже, ей избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Поступило заявление от 25-летнего жителя Северной столицы, который сообщил, что из его сумки с вещами, которую он оставил на территории парковки у терминала оплаты, пропали денежные средства. Сумма причиненного ущерба составила €4 тыс., — сказано в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую: ею оказалась 35-летняя жительница Петербурга. По данным правоохранителей, женщина обнаружила чужую сумку, забрала находившиеся внутри деньги, а остальные вещи передала в бюро находок, после чего вылетела рейсом Санкт-Петербург — Сочи. Она не успела успела потратить найденные средства. Деньги изъяли и передадут владельцу.

Ранее в США арестовали уроженку Краснодара, которая под видом курьера похищала посылки с золотыми слитками и продукцию Cartier. У клиентов даже не возникало подозрений, что они имеют дело с мошенницей: она подъезжала на автомобиле Lexus с заметными номерными знаками и показывала на экране телефона данные о посылке.

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