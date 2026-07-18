Почему не работает Telegram сегодня, 18 июля: замедление, заблокируют ли

Почему не работает Telegram сегодня, 18 июля: замедление, заблокируют ли

Сегодня, 18 июля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Какие подробности известны, в чем причины?

Где не работает Telegram 18 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 18 июля, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 50% жалоб на сбои в работе Telegram 18 июля приходятся на Москву, 18% — на Санкт-Петербург, 9% — на Краснодарский край, Саратовскую, Ростовскую и Ярославскую области и Удмуртию.

Почему не работает Telegram 18 июля

Роскомнадзор в начале 2026 года ввел ограничения в отношении Telegram по причине нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных и противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он также напомнил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Заблокируют ли Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, для того чтобы избежать блокировки.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает, что Telegram в России заблокируют «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в стране состоятся парламентские выборы.

Однако, по мнению основателя IT-компании Tiqum Юрия Гизатуллина, полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. По его словам, дело в том, что сервис давно вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру.

Эксперт Владислав Войтенко ранее заявил, что Telegram «фактически не работает» с домашних провайдеров при подключении с российских IP-адресов. По его мнению, о работе мессенджера через мобильный интернет «можно забыть».

«Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram. Все это происходит на фоне того, что официально мессенджер пока не заблокирован. Вероятно, дело идет к полной блокировке», — добавил Войтенко.

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