Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 11:26

Почему не работает Telegram сегодня, 18 июля: замедление, заблокируют ли

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 18 июля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Какие подробности известны, в чем причины?

Где не работает Telegram 18 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 18 июля, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 50% жалоб на сбои в работе Telegram 18 июля приходятся на Москву, 18% — на Санкт-Петербург, 9% — на Краснодарский край, Саратовскую, Ростовскую и Ярославскую области и Удмуртию.

Почему не работает Telegram 18 июля

Роскомнадзор в начале 2026 года ввел ограничения в отношении Telegram по причине нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных и противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он также напомнил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Заблокируют ли Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, для того чтобы избежать блокировки.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает, что Telegram в России заблокируют «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в стране состоятся парламентские выборы.

Однако, по мнению основателя IT-компании Tiqum Юрия Гизатуллина, полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. По его словам, дело в том, что сервис давно вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру.

Эксперт Владислав Войтенко ранее заявил, что Telegram «фактически не работает» с домашних провайдеров при подключении с российских IP-адресов. По его мнению, о работе мессенджера через мобильный интернет «можно забыть».

«Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram. Все это происходит на фоне того, что официально мессенджер пока не заблокирован. Вероятно, дело идет к полной блокировке», — добавил Войтенко.

Читайте также:

Погода в Москве в субботу, 18 июля: слабый ветер и тепло до +26 градусов

Работа с Зеленским, третий брак, отказ от алкоголя: как живет Радзюкевич

Приз для Иракли, новые фильмы, мнение об СВО: как живет актер Алексей Лукин

Общество
Telegram
сбои
блокировки
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЦИК приняли решение по спискам на выборах в Госдуму
Ким рассказала о судьбе товаров после атаки БПЛА на склады Wildberries
Климатолог назвал причины затяжной жары в Европе
Подозреваемая в организации теракта не смогла скрыться от силовиков
Почти 50 тыс. человек остались без света из-за атаки ВСУ
Реформа Зеленского обернулась для него серьезным политическим кризисом
Названа еда, которая убивает каждого четвертого с проблемами сердца
Атака на энергообъекты Крыма оставила несколько районов без света
Россияне смогут вернуть налог за взносы по страхованию жизни
В Германии выступили с неожиданным призывом после слов Путина
Лантратова обратилась в ООН из-за украинских ударов по России
Захарова объяснила отказ жать руку послу Германии
Почему не работает Telegram сегодня, 18 июля: замедление, заблокируют ли
Сенатор раскрыл, какое наказание может ждать виновных в ударе по Котовску
Сенатор назвал главного ответственного за удар по Wildberries
Кадыров призвал открыть огонь по поставляющим оружие ВСУ странам
Авиабаза США в Иордании подверглась атаке со стороны КСИР
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 июля: где сбои в РФ
Удары по Украине сегодня, 18 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 18 июля: что завтра, головные боли, риск инсульта
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.