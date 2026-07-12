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Приз для Иракли, новые фильмы, мнение об СВО: как живет актер Алексей Лукин

Алексей Лукин Алексей Лукин Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Актер Алексей Лукин продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах, личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известен Лукин

Алексей Лукин родился 22 апреля 1999 года в Москве. Параллельно с обучением в школе он посещал уроки сценической речи, актерского мастерства и хореографии в модельном агентстве.

В подростковом возрасте родители отдали Лукина в студию театра «Современник», где он изучал сценическое искусство.

Популярность ему принесла роль Ивана в комедийном сериале «Ивановы-Ивановы». Также он снимался в картинах «Училка», «Лед», «Алиса не может ждать», «Петр I», «Макрон», «Между нами, девочками», «Любовь», «Этерна» и других.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Лукина

В 2023 году Алексей Лукин принимал участие в реалити-шоу «Последний герой. Остаться семьей». Тогда портал Super писал, что между Лукиным и коллегой Златой Ковальчук завязались отношения, однако после окончания проекта их роман не подтвердился.

Актер победил в шоу вместе с отцом Владиславом, но они решили разделить приз в сумме 5 млн рублей с певцом Ираклием Пирцхалавой и его отцом Николозом Кснелашвили.

В 2025 году Лукин опубликовал совместное фото с коллегой Василиной Юсковец.

«Моя любовь», — подписала кадр артистка.

Чем сейчас занимается Лукин

Алексей Лукин продолжает творческую деятельность.

В скором времени можно будет увидеть картины «Село Степанчиково», «Участковые из Сити», «Свора» и «Хрущевский синдром: Пора взрослеть» с его участием.

Тему спецоперации Лукин не комментировал.

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