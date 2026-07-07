Позднее материнство, возвращение в кино, мнение об СВО: как живет Невская

Позднее материнство, возвращение в кино, мнение об СВО: как живет Невская

Актриса Анна Невская вернулась к работе спустя три месяца после родов. Что известно о ее новых проектах, личной жизни и мнении о спецоперации?

Что известно о карьере и личной жизни Невской

Анна Невская родилась 4 февраля 1977 года в Великом Новгороде. Окончив школу, она поступила на факультет иностранных языков педагогического института в Великом Новгороде, но спустя два года решила, что хочет быть актрисой, и стала студенткой РАТИ.

Популярность ей принесла роль Дарьи Пироговой в юмористическом сериале «Кто в доме хозяин?». Также она снималась в лентах «Джокер», «Склифосовский», «Звоните Ди Каприо!», «Майор Гром. Чумной доктор», «Постучись в мою дверь в Москве», «Беги», «Универ. Молодые» и других. Всего в ее фильмографии на данный момент более 60 работ.

С 2013 года Невская замужем за коллегой и бизнесменом Дмитрием Клепацким, с которым познакомилась на съемках ленты «Джокер».

В марте 49-летняя артистка впервые стала мамой. Она родила сына Даниила.

«В нашей семье большая радость! У нас родился долгожданный сыночек!» — сообщила Невская в соцсетях.

По словам актрисы, материнство в позднем возрасте стало для нее ответственным шагом.

«Позднее материнство — это более осознанное решение. Наверное, надо было что-то делать в 20 лет, думать, но у всех разные ситуации», — рассказала она.

К работе Невская вернулась спустя три месяца после родов.

«Я уже вернулась к работе. Пока не так много снимаюсь, но еще играю в спектакле. На ребенка время тоже есть. Пока я на площадке, за сыном присматривает няня. Помогать нам согласилась сестра мужа. Теперь она живет вместе с нами», — делилась она.

Что Невская говорила о спецоперации

В марте 2022 года Анна Невская опубликовала в соцсетях пост, посвященный происходящим событиям. При этом свое мнение по поводу спецоперации она не обозначила.

«Я вижу океан боли и страха. Любое слово сейчас может оказаться последней каплей. Сейчас особенно важно слушать свое сердце, наполнять его любящей добротой, проявлять заботу о ближних, помогать и беречь друг друга. Врут все. От страха. От беспомощности. Не дайте страху стать главным. Только доброта способна наполнять мир, а не уничтожать его. Опору можно найти только внутри себя и в благонамеренных действиях, которые могут помочь реальным людям. Чтобы сохранять душевный баланс, присмотритесь к практикам йоги, медитациям и дыхательным практикам», — высказалась Невская.

Чем сейчас занимается Невская

Анна Невская продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Мужчина с доставкой на дом» и «Пленные духи».

В скором времени также должен выйти сериал «Участковые из Сити» с ее участием.

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