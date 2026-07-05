Отъезд в США, поддержка Путина, мнение об СВО: как живет Андрей Кайков

Отъезд в США, поддержка Путина, мнение об СВО: как живет Андрей Кайков

Актер Андрей Кайков продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах, личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известен Кайков

Андрей Кайков родился 25 декабря 1971 года в Брянске. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Популярность ему принесло скетч-шоу «6 кадров». Из-за этого проекта ему предлагают в основном комедийные роли, но он говорил, что не переживает по этой причине.

«Все являются заложниками образов. Нельзя так относиться к тому, что принесло тебе известность и финансовое благополучие. Да и типаж у меня точно не героя-любовника», — прокомментировал он в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Также Кайков снимался в лентах «На углу, у Патриарших», «Моя большая армянская свадьба», «Никто не знает про секс», «Кадетство», «Воронины», «Специалист», «Годунов», «Танцы на высоте!», «Взрослый сын» и других. Всего в его фильмографии более 50 работ.

Роман Богданов и Андрей Кайков (справа) во время сбора труппы Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) в Москве Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Что известно о личной жизни Кайкова

Первой супругой Андрея Кайкова была его однокурсница Евгения Дмитриева. После этого он встречался с коллегой Анной Моховой, которая родила ему сына Василия.

Сейчас актер женат на журналистке Людмиле. Пара воспитывает двоих сыновей — Валерия и Никиту.

Что Кайков говорил о спецоперации

Андрей Кайков поддерживает политику президента России Владимира Путина, а также проведение спецоперации.

Он заявлял, что «не собирается нормально общаться с предателями».

«Я не обхожу эту тему в разговоре с друзьями и коллегами. А почему я должен ее обходить? Кто-то будет предавать Родину, а я не буду с ним об этом говорить? Или буду с ним нормально общаться? Ну нет. Есть люди сомневающиеся, с разными позициями, это можно понять. Нельзя понять откровенное предательство. Предательства не прощаю», — сказал он в интервью Светлане Баласанян.

Почему Кайков уезжал в США

Андрей Кайков обучался актерскому мастерству в Лос-Анджелесе. По его словам, «мечта покорить Голливуд есть у любого актера».

«Конечно, такая мечта есть у любого актера: покорить Голливуд, сниматься в блокбастерах, значимых фильмах. Но, мне кажется, русскому туда вход заказан. По менталитету, по тому, как человек смотрит, как на что реагирует. Я учился в Лос-Анджелесе, чтобы понять, почему там хорошие актеры. Дело в том, что у них более профессиональный подход и более честное отношение к профессии», — считает Кайков.

Андрей Кайков и Дарья Пармененкова в спектакле «Она разгадала убийство» режиссера Александра Назарова в Центральном доме культуры железнодорожников в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чем сейчас занимается Кайков

Андрей Кайков продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Последний шанс», «Она разгадала убийство», «Сестры Сапожковы», «Семейный переполох», «Поймай меня… Сможешь?», «Сеанс гипноза для семейной пары», «Идеальная жена», «Идиот», «За двумя зайцами», «Роман», «Маскарад», «Играем Зощенко», «Так называемая личная жизнь» и «Горько».

В скором времени также можно будет увидеть сериал «Одесса» с его участием.

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