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17 июля 2026 в 12:51

Песков ответил Трампу на слова о вмешательстве России в американские выборы

Песков: Россия не вмешивается в чужие дела и не позволит вмешиваться в свои

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает на то, что никто не будет вмешиваться в ее внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал обращение президента США Дональда Трампа к нации, в котором тот назвал РФ, Китай, Иран и КНДР угрозами для избирательной системы Соединенных Штатов. Трансляция брифинга Пескова доступна в канале Кремля на платформе МАКС.

Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела. Мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела, — сказал Песков.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев объяснил, что обвинения в адрес России в связи с неудачами США стали своего рода традицией. По его словам, американские власти вынуждены искать новые методы организации выборов после провала системы голосования по почте.

До этого представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что утверждения Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы являются чистым вымыслом и злонамеренной клеветой. Он подчеркнул, что Китай неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств.

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