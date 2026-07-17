Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 10:46

Китай ответил на обвинения Трампа о вмешательстве в выборы

МИД Китая назвал вымыслом обвинения Трампа о вмешательстве в американские выборы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Утверждения президента США Дональда Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы являются чистым вымыслом и злонамеренной клеветой, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он подчеркнул, что Китай неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств, передает пресс-служба дипведомства.

Подобные заявления американской стороны являются чистым вымыслом и злонамеренной клеветой. Китайская сторона всегда придерживалась принципа невмешательства во внутренние дела [других государств], не проявляла к этому интереса и никогда не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах, — отметил Линь Цзянь.

Ранее Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме обвинил Китай в массовой утечке избирательных данных. Он заявил, что Пекин якобы незаконно получил доступ к личным сведениям 220 млн американцев. Политик назвал произошедшее крупнейшим компрометированием избирательных данных в истории.

До этого американский лидер заявил, что Россия якобы входит в число стран, которые стремятся повлиять на американские выборы. Он считает, что это «подтверждается данными разведки» о критической уязвимости избирательной инфраструктуры.

Азия
Китай
МИД КНР
Дональд Трамп
вмешательство в выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, что делать водителю при неправильном результате алкотестера
Минфин предложил исключить торговлю из льготных ставок УСН
Грозы пришли на Урал из-за господства циклонов
В Москве состоится Форум «Женщины нового времени»
Полиция Таиланда задержала «русскую деревню» с домами на миллиарды
Экс-игрок ЦСКА дал прогноз на матч за третье место на ЧМ Франция — Англия
Ортопед назвала трендовые вещи, которые чаще всего приводят в травмпункт
Казахстан ограничил ввоз российской пшеницы
Трое россиян взломали базу данных Минздрава и поплатились
Лихач на электросамокате сбил подростка и «попал» на 700 тыс. рублей
Воспитателям пришлось искать укрытия для детей после сообщения губернатора
ВСУ атаковали машины, эвакуирующие раненых российских бойцов
Стала известная истинная причина конфликта между Федоровым и Сырским
Две девочки уплыли на сапбордах и исчезли на водохранилище в России
Блогера Ремесло задержали за фейки о ВС России
«Противник давно готовился»: Пушилин раскрыл планы ВСУ на Славянск
Россиянам напомнили о смертельной опасности плавания на сапбордах
Британский суд пошел наперекор России в деле о разводе Потаниных
В НАТО раскрыли последствия отставки министра обороны Украины
Верховный суд вынес решение по долгам за капремонт
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.