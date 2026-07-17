Китай ответил на обвинения Трампа о вмешательстве в выборы

Китай ответил на обвинения Трампа о вмешательстве в выборы МИД Китая назвал вымыслом обвинения Трампа о вмешательстве в американские выборы

Утверждения президента США Дональда Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы являются чистым вымыслом и злонамеренной клеветой, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он подчеркнул, что Китай неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств, передает пресс-служба дипведомства.

Подобные заявления американской стороны являются чистым вымыслом и злонамеренной клеветой. Китайская сторона всегда придерживалась принципа невмешательства во внутренние дела [других государств], не проявляла к этому интереса и никогда не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах, — отметил Линь Цзянь.

Ранее Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме обвинил Китай в массовой утечке избирательных данных. Он заявил, что Пекин якобы незаконно получил доступ к личным сведениям 220 млн американцев. Политик назвал произошедшее крупнейшим компрометированием избирательных данных в истории.

До этого американский лидер заявил, что Россия якобы входит в число стран, которые стремятся повлиять на американские выборы. Он считает, что это «подтверждается данными разведки» о критической уязвимости избирательной инфраструктуры.