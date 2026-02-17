Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 10:07

Орбан выступил с жестким обращением к Зеленскому по выборам в Венгрии

Орбан потребовал от Зеленского прекратить вмешиваться в выборы в Венгрии

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от президента Украины Владимира Зеленского прекратить вмешиваться в венгерские выборы. В соцсети X он написал, что Киев активно участвует в избирательной кампании, финансируя его оппонентов. Политик подчеркнул, что венгры должны сами выбирать свое будущее.

Украинцы активно участвуют в избирательной кампании в Венгрии. Они финансируют наших оппонентов в своих личных интересах. Прекратите вмешиваться, — написал Орбан.

Ранее венгерский лидер отмечал, что выборы в парламент Венгрии приобрели международное значение, Киев вмешивается в избирательную кампанию. По его словам, украинскую сторону «тоже надо будет победить» на выборах. Он считает, что в Киеве рассчитывают на приход к власти в Венгрии проукраинских политических сил, которые поддержат вступление Украины в ЕС и направят венгерские средства в поддержку Киева.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности допустил резкие и неуважительные высказывания в адрес Орбана. Он заявил, что премьер-министру Венгрии стоит обратить внимание на свою комплекцию, а не рассуждать о наращивании армии.

Европа
Венгрия
Виктор Орбан
вмешательство в выборы
Украина
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Застрявшим в Териберке китайцам пришлось ночевать посреди тундры
Автоэксперт объяснил, как изменится экзамен для сдачи на права
Ребенок провалился под лед на реке Обь
Пашинян вступил в официальный брак
Сотрудники с детьми могут получить право работать удаленно в период каникул
Умер автор хитов Мадонны и Уитни Хьюстон
Стало известно, когда Telegram будет полностью заблокирован в России
Водитель авто погубил 17-летнего приятеля при попытке скрыться от погони
Генерал объяснил переброску истребителей Су-57 к границе с Китаем
Названа дата и место прощания с экс-главой «Уралкалия»
На Кубани вспыхнул резервуар с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА
Почему не работает WhatsApp 17 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Группа молодых людей жестоко избила прохожего в Москве
В России займутся снижением цен на строительство жилья
В Якутии двух подростков обвинили в убийстве женщины и ребенка
Скончался легендарный режиссер-документалист
Подрядчика самого дорогого объекта Новосибирска отправили за решетку
Трудности с Telegram привели к неожиданной проблеме с Windows
Раскрыто время начала мирных переговоров в Женеве
Обнародован радиоперехват бойцов ВСУ под Купянском
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.