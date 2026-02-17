Орбан выступил с жестким обращением к Зеленскому по выборам в Венгрии

Орбан выступил с жестким обращением к Зеленскому по выборам в Венгрии Орбан потребовал от Зеленского прекратить вмешиваться в выборы в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от президента Украины Владимира Зеленского прекратить вмешиваться в венгерские выборы. В соцсети X он написал, что Киев активно участвует в избирательной кампании, финансируя его оппонентов. Политик подчеркнул, что венгры должны сами выбирать свое будущее.

Украинцы активно участвуют в избирательной кампании в Венгрии. Они финансируют наших оппонентов в своих личных интересах. Прекратите вмешиваться, — написал Орбан.

Ранее венгерский лидер отмечал, что выборы в парламент Венгрии приобрели международное значение, Киев вмешивается в избирательную кампанию. По его словам, украинскую сторону «тоже надо будет победить» на выборах. Он считает, что в Киеве рассчитывают на приход к власти в Венгрии проукраинских политических сил, которые поддержат вступление Украины в ЕС и направят венгерские средства в поддержку Киева.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности допустил резкие и неуважительные высказывания в адрес Орбана. Он заявил, что премьер-министру Венгрии стоит обратить внимание на свою комплекцию, а не рассуждать о наращивании армии.