16 февраля 2026 в 15:53

Орбан заявил о вмешательстве Киева в выборы в Венгрии

Орбан: выборы в парламент Венгрии приобрели особенное значение для Киева

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press
Выборы в парламент Венгрии приобрели международное значение, Киев вмешивается в избирательную кампанию, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, украинскую сторону «тоже надо будет победить» на выборах, пишет РИА Новости.

Украинцы <…> вмешались в избирательную кампанию в Венгрии. До сих пор я задавался вопросом, стоит ли нам возмущаться этим или нет. В конце концов, вмешиваться в избирательную кампанию другой страны с такой грубой открытостью — это не очень частое явление. <…> Но мы не должны удивляться этому. Скорее, мы должны к этому адаптироваться. Мы должны признать, что <…> Украина будет играть активную роль на этих выборах. И их мы тоже должны победить. Это реальность, — сказал Орбан.

Глава правительства также заявил, что венгерская оппозиция получает финансирование из-за рубежа. По его словам, Киев поддерживает оппозиционные силы «всеми силами и оружием». Орбан добавил, что исход выборов имеет значение для украинских властей. Он считает, что в Киеве рассчитывают на приход к власти в Венгрии проукраинских политических сил, которые поддержат вступление Украины в ЕС и направят венгерские средства в поддержку Киева.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности допустил резкие и неуважительные высказывания в адрес Орбана. Он заявил, что премьер-министру Венгрии стоит обратить внимание на свою комплекцию, а не рассуждать о наращивании армии.

