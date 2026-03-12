Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 15:34

Ворончихина принесла России серебро

Горнолыжница Ворончихина завоевала серебро на Паралимпиаде

Варвара Ворончихина Варвара Ворончихина Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебро на соревнованиях по гигантскому слалому на Паралимпийских играх в Италии. Согласно онлайн-трансляции, спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 25,26 секунды.

Победу в дисциплине одержала шведская чемпионка Эбба Орше с результатом 2 минуты 22 секунды. Варвара Ворончихина завоевала полный комплект наград на этой Паралимпиаде: ранее она уже взяла золото в супергиганте и бронзу в скоростном спуске.

Накануне российская лыжница Анастасия Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км. Она преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды с ведущим Сергеем Синякиным. Чешка Симона Бубеничкова заняла второе место, немка Мария Леони Вальтер стала третьей.

Ранее серебряный призер ОИ-2026 Никита Филиппов выразил мнение, что ски-альпиним вряд ли включат в программу Паралимпийских игр в ближайшее время. Спортсмен подчеркнул, что сначала этому виду спорта нужно закрепиться в Олимпийских играх.

спорт
Паралимпиада
спортсмены
Италия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый лидер Ирана выдвинул требования Вашингтону
Новый верховный лидер Ирана рассказал о судьбе Ормузского пролива
Стало известно решение суда по родственникам террориста из «Крокуса»
Иран пригрозил новыми ударами по американским базам
Столичные росгвардейцы поймали нелегального дроновода
Захарова раскрыла, как Россия относится к вопросу энергопоставок в ЕС
В МИД РФ ответили на угрозы США в адрес Кубы
В России могут создать памятник женщинам-шахтерам, трудившимся в годы ВОВ
Герой России Ярашев раскрыл, как в одиночку удерживал позицию 68 дней
Нефролог назвала неочевидную причину проблем с почками
Названа предварительная версия пропажи детей в Звенигороде
В посольстве России рассказали о ситуации с туристами в Тунисе
Пять человек пострадали при пожаре на заводе в Каменске-Шахтинском
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением
Российская «дочка» Citigroup сменила название
В Госдуме предупредили о последствиях запрета абортов
Тайвань неожиданно затрясло
Власти США раскрыли, будут ли сняты санкции против российской нефти
Австралия решила оставить две страны без своих дипломатов из-за Ирана
«Весь регион погрузится во тьму»: в Иране ответили на угрозы Трампа
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.