Ворончихина принесла России серебро

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебро на соревнованиях по гигантскому слалому на Паралимпийских играх в Италии. Согласно онлайн-трансляции, спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 25,26 секунды.

Победу в дисциплине одержала шведская чемпионка Эбба Орше с результатом 2 минуты 22 секунды. Варвара Ворончихина завоевала полный комплект наград на этой Паралимпиаде: ранее она уже взяла золото в супергиганте и бронзу в скоростном спуске.

Накануне российская лыжница Анастасия Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км. Она преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды с ведущим Сергеем Синякиным. Чешка Симона Бубеничкова заняла второе место, немка Мария Леони Вальтер стала третьей.

Ранее серебряный призер ОИ-2026 Никита Филиппов выразил мнение, что ски-альпиним вряд ли включат в программу Паралимпийских игр в ближайшее время. Спортсмен подчеркнул, что сначала этому виду спорта нужно закрепиться в Олимпийских играх.