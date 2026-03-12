Украина захотела собственный «Железный купол» В ВСУ сообщили о работе над собственной системой ПВО по типу израильской

Украина приступила к разработке собственной системы противовоздушной обороны, которая будет напоминать израильский «Железный купол», сообщил замкомандующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров. По его словам, полностью закрыть небо страны дорогими комплексами вроде Patriot или IRIS-T невозможно, поэтому нужен свой вариант.

Елизаров уточнил, что украинский аналог не станет точной копией израильской системы. Он будет адаптирован под местные условия и возможности. На данный момент военные уже определили четыре ключевых компонента будущего «купола». Разработка ведется строго по утвержденному плану, подчеркнул замкомандующего.

Ранее воздушная тревога была объявлена сразу в семи областях Украины. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, сирены звучали в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областях.

Прежде в Минобороны РФ сообщили, что российские войска атаковали энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины. В ведомстве подчеркнули, что удары наносились только по объектам, которые используются в интересах ВСУ.