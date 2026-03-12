Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 17:51

ПВО сработала над приграничным регионом России

Гладков: ПВО сработала над Белгородом и областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, а также над Белгородским и Шебекинским округами, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет, информация о последствиях уточняется.

Над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется, — написал Гладков.

Ранее губернатор сообщал, что три мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область 12 марта. Удары были нанесены по разным округам региона. В сообщении говорится, что в Шебекинском округе в селе Ржевка дрон атаковал легковой автомобиль. Раненого мужчину с множественными осколочными ранениями доставили в Шебекинскую ЦРБ. В Белгородском округе в селе Отрадное беспилотник также ударил по машине — пострадавший получил минно-взрывную травму и ранения грудной клетки и ноги.

До этого Гладков сообщил о гибели местного жителя при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в районе села Бессоновка. Глава региона выразил соболезнования родным и близким мужчины.

ПВО
Белгородская область
атаки ВСУ
Вячеслав Гладков
