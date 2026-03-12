Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 18:31

Армия Ирана пригрозила Израилю скорым уничтожением

В армии Ирана заявили, что уничтожение Израиля близко

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Уничтожение Израиля близко, сообщили в армии Ирана по случаю Международного дня Иерусалима. По ее данным, которые приводит агентство Fars, после этого на территории Палестины появится новое независимое государство.

Несомненно, уничтожение сионистского режима и создание на территории Палестины независимого палестинского государства, в котором будут представлены все религии и конфессии, близко, — сказано в сообщении.

До этого верховный лидер республики Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении сообщил, что Иран не откажется от мести за кровь мучеников. По его словам, удары будут наноситься по всем американским базам в регионе. При этом ключевая артерия мировой экономики — Ормузский пролив — должна оставаться заблокированной, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Иран рассчитывает на помощь своих союзников на Ближнем Востоке в противостоянии с Израилем и США. Речь идет о йеменских хуситах, ливанской партии «Хезболла», иракском шиитском ополчении «Аль-Хашд аш-Шааби» и палестинцах. Союзники Ирана могут бездействовать в первые несколько дней, но обязательно включатся при разрастании конфликта с Вашингтоном и Иерусалимом.

Иран
Израиль
Палестина
уничтожение
