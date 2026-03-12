Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 20:10

Иран признал два мощных удара по базе США в Бахрейне

КСИР: Иран дважды нанес удар по базе 5-го флота ВМС США в Бахрейне

Запуск ракеты с корабля ВМС Ирана Запуск ракеты с корабля ВМС Ирана Фото: Ebrahim Norouzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Тегеран дважды атаковал базу 5-го флота ВМС США в порту столицы Бахрейна, сообщила иранская Гостелерадиокомпания со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Удары наносились ракетами и беспилотниками.

Ранним утром сегодня Военно-морские силы КСИР в два этапа атак нанесли мощные удары ракетами и беспилотниками по базе 5-го флота американских террористов в порту Мина Салман, — уточнили в КСИР.

Ранее командующий Военно-морскими силами КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири сообщил о готовности Ирана нанести мощные удары по противнику в случае необходимости сохранения закрытого статуса Ормузского пролива. Так он прокомментировал слова нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, который объяснил использование этой меры в качестве рычага против агрессоров.

Также Иран нанес новый удар по военным базам США, Иерусалиму и Тель-Авиву. Согласно заявлению КСИР, атака была осуществлена с применением тяжелых ракет с разделяющимися боеголовками. Отмечалось, что аналогичные боеголовки применялись для ударов по базам США на Ближнем Востоке.

Иран
Бахрейн
США
КСИР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО за шесть часов перехватила 30 вражеских беспилотников
ФБР вступило в дело о «кровавой бойне» в американской синагоге
«Мы все в заднице»: Фицо обратился к НАТО из-за Украины
Опубликованы жесткие кадры с места «кровавой бойни» в американской синагоге
Иран назвал условие, при котором страна прекратит ответные удары
В Совфеде рассказали, о чем Дмитриев переговаривался с представителями США
В американской синагоге произошла кровавая бойня
В Бахрейне практически не осталось российских туристов
Иран ввел свои правила для прохода через Ормузский пролив
«Он растерян»: посол Ирана обличил ложь Трампа о кризисе на Ближнем Востоке
Вдову Хаменеи «похоронили» раньше времени в иранских СМИ
После пожара на кубанской нефтебазе в воздухе нашли химикаты
В Иране назвали главную причину хаоса на Ближнем Востоке
Политолог раскрыл, зачем ВСУ на самом деле атакуют «Турецкий поток»
Иран признал два мощных удара по базе США в Бахрейне
Перехвачен циничный разговор летчиков Израиля и США перед атакой на Иран
Падение наледи с крыши обернулось жесткой травмой для подростка в Костроме
В Иране раскрыли, при каком условии «отпустят» США
«Начинает химиотерапию»: выживет ли Лерчек, точный диагноз, новости сегодня
РФ выдаст Румынии преступника, в Москве грядут заморозки: что дальше
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.