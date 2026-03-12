Иран признал два мощных удара по базе США в Бахрейне

Тегеран дважды атаковал базу 5-го флота ВМС США в порту столицы Бахрейна, сообщила иранская Гостелерадиокомпания со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Удары наносились ракетами и беспилотниками.

Ранним утром сегодня Военно-морские силы КСИР в два этапа атак нанесли мощные удары ракетами и беспилотниками по базе 5-го флота американских террористов в порту Мина Салман, — уточнили в КСИР.

Ранее командующий Военно-морскими силами КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири сообщил о готовности Ирана нанести мощные удары по противнику в случае необходимости сохранения закрытого статуса Ормузского пролива. Так он прокомментировал слова нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, который объяснил использование этой меры в качестве рычага против агрессоров.

Также Иран нанес новый удар по военным базам США, Иерусалиму и Тель-Авиву. Согласно заявлению КСИР, атака была осуществлена с применением тяжелых ракет с разделяющимися боеголовками. Отмечалось, что аналогичные боеголовки применялись для ударов по базам США на Ближнем Востоке.