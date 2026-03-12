Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 20:04

Падение наледи с крыши обернулось жесткой травмой для подростка в Костроме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Костроме наледь с крыши дома упала на автомобиль — в результате сидящий в салоне 12-летний подросток получил травмы, сообщил Telegram-канал СУ СК РФ по региону. У мальчика диагностирован ушиб головы.

В Костроме с крыши многоквартирного дома упала наледь на проезжавший по придомовой территории автомобиль <...>, в результате происшествия несовершеннолетнему пассажиру автомобиля причинен ушиб головы, ребенок находится на амбулаторном лечении, — уточнили в ведомстве.

В результате инцидента органы возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, прокуратура также проводит проверку. Известно, что содержанием дома занималась ООО «УК ЖКХ № 2».

Ранее сотрудница Высшей школы экономики в Москве погибла после падения глыбы льда. Прибывшие медики пытались спасти пострадавшую, однако сделать этого не удалось из-за тяжелой степени травм.

До этого жительница Санкт-Петербурга получила травму из-за упавшей на нее ледяной глыбы в переулке Крылова. Из-за травм у 22-летней девушки следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

