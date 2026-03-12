ФБР вступило в дело о «кровавой бойне» в американской синагоге

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) прибыли к синагоге в Мичигане, где неизвестный протаранил здание и открыл огонь, сообщил директор ведомства Кэш Патель в соцсети X. Подробностей о жертвах трагедии не приводилось.

Сотрудники ФБР совместно с партнерами в Мичигане реагируют на предполагаемый наезд автомобиля и стрельбу в синагоге <...> в Уэст-Блумфилд-Тауншип, штат Мичиган, — уточнил Патель.

Ранее полицейские сообщили, что стрельба произошла в 12:30 по местному времени (19:30 мск). В результате атаки пострадал храм «Исраэль». Позже в Сети появились кадры с места инцидента.

До этого стало известно, что напавшим на бар в Остине, где погибли два человека и 14 получили ранения, оказался 53-летний Ндиага Диагне, натурализованный американец, выходец из Сенегала. В момент преступления на нем была майка с иранской символикой.

Также сообщалось, что в американском городе Цинциннати на концерте произошла стрельба. Пострадали минимум девять человек. Неизвестные открыли огонь по людям. На место происшествия приехали экстренные службы.