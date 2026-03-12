Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 21:24

Службы экстренно выехали на пожар в московской гостинице

Гостиница «Восход» загорелась в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве произошел пожар в гостинице «Восход», сообщил Telegram-канал «112». По предварительной информации, возгорание находится на втором этаже.

На канале рассказали, что с огнем борются экстренные службы. По сообщению авторов, также из здания эвакуируют людей. Информации о пострадавших не приводилось.

Ранее в СК по Ростовской области сообщили, что пять человек пострадали при пожаре на заводе в Каменске-Шахтинском. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения условий труда. Правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося и причин нарушения производственной безопасности.

Также сообщалось, что ночью 12 марта в селе Кош-Агач Республики Алтай загорелись кафе и здание рынка на Кооперативной улице. По данным регионального управления МЧС, никто не пострадал.

Также стало известно, что в Казани произошло возгорание в складском помещении, где расположено производство косметики и парфюмерии. По данным МЧС Татарстана, огонь охватил площадь в 3 тыс. кв. метров. Двадцать человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Москва
пожары
гостиницы
эвакуации
