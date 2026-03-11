Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 07:02

В Казани вспыхнул склад с косметикой и парфюмерией

В Казани загорелся склад на площади 3 тыс. квадратных метров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Казани ликвидируют возгорание складского помещения, где находится производство косметики и парфюмерии, передает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, огонь охватил 3 тыс. кв. метров, 20 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных подразделений.

‎Загорание произошло в складском здании по адресу: улица Родины, дом 7, корпус 4 (производство косметики и парфюмерии). На месте работают пожарно-спасательные подразделения, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области загорелись склады мукомольного завода. Огонь охватил территорию площадью 1 тыс. квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, которым присвоен ранг пожара № 2. На данный момент сведений о погибших и пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что житель юго-восточной части Москвы развел костер прямо на своем балконе. Инцидент произошел на Цимлянской улице в жилом комплексе района Люблино, на четвертом этаже. По словам очевидцев, пожара удалось избежать.

