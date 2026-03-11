ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью более 40 БПЛА Губернатор Слюсарь: более 40 БПЛА атаковали Ростовскую область

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили более 40 украинских беспилотников над Ростовской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, никто не пострадал.

Минувшим вечером и ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Более четырех десятков БПЛА отражены в городе Таганрог и пяти районах области — Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Неклиновском, Куйбышевском, — отметил он.

По словам губернатора, в поселке Чертково при падении обломков БПЛА повредилась линия электропередач, возгораний не было. Сотрудники аварийных служб оперативно восстановили электроснабжение частных домов. Слюсарь предупредил, что беспилотная опасность сохраняется.

Утром 7 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 124 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Орловской областей, 11 — над Белгородской. Также силы ПВО ликвидировали и перехватили БПЛА над территориями Крыма, Рязанской, Калужской, Воронежской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Тульской и Самарской областей.