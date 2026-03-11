«Нескольких домов и автомобилей»: Развожаев о разрушениях после атаки ВСУ Развожаев: беспилотники ВСУ повредили несколько домов и машин в Севастополе

Несколько частных домов и автомобилей получили повреждения в пригороде Севастополя в результате атаки Вооруженных сил Украины, заявил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, в садоводстве «Гранат» также зафиксировано возгорание склада со строматериалами. Всего над городом сбили девять вражеских БПЛА, добавил он.

В СТ «Троллейбусник-1» и ТСН СНТ «Троллейбусник-2» и СТ «Ямал» зафиксированы повреждения нескольких домов и автомобилей. В районе Монастырского шоссе осколками от сбитых воздушных целей повреждены несколько частных домов и автомобилей, — написал Развожаев.

Утром 7 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 124 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Орловской областей, 11 — над Белгородской. Также силы ПВО ликвидировали и перехватили БПЛА над территориями Крыма, Рязанской, Калужской, Воронежской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Тульской и Самарской областей.