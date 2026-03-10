Что посмотреть в Симферополе: гид по главным достопримечательностям

Что посмотреть в Симферополе за 1 день: достопримечательности и маршруты

Симферополь — не просто перевалочный пункт по дороге к морю. Это живой многослойный город, где скифские руины соседствуют с дворянскими усадьбами, православные соборы — с древними храмами малых народов, а ботанические сады хранят деревья, посаженные еще в XVIII веке. Достопримечательности Симферополя способны удивить даже бывалого путешественника — особенно если знать, куда идти. Этот путеводитель поможет вам спланировать маршрут по историческому центру Симферополя и не только на один-два дня и не пропустить ни одного по-настоящему ценного места. Итак, записывайте: что обязательно нужно посмотреть в Симферополе за 1 день.

Исторический центр: парк Салгирка, Долгоруковский обелиск, Дом Воронцова

Маршрут по историческому центру Симферополя логично начинать с парка Салгирка — одного из старейших и красивейших парков Крыма. Он раскинулся в долине реки Салгир, и история его уходит корнями в XVIII век: именно здесь немецкий натуралист Петер Симон Паллас основал Школу садоводства и дендропитомник, а некоторые посаженные при нем деревья стоят до сих пор. Позже, в 1826 году, в глубине парка появился элегантный загородный дом генерал-фельдмаршала графа Михаила Воронцова — памятник архитектуры национального значения.

Что стоит увидеть в парке Салгирка:

дом Воронцова — дворец 1826 года в стиле ампир, окруженный старинным садом;

дом Палласа — усадьба ученого, прекрасно сохранившаяся до наших дней;

тихие аллеи вдоль реки — лучшее место для утренней прогулки.

В нескольких кварталах от центра над городом возвышается каменная пирамида Долгоруковского обелиска — старейшего монумента Симферополя, появившегося здесь в 1842 году. Его воздвигли в память о военной кампании князя Василия Долгорукова-Крымского: в 1771 году его войска разгромили турецко-татарские силы и установили контроль над Крымом.

Ступенчатая пирамида, достигающая высоты почти 8,5 м, украшена барельефами со сценами сражений и двуглавым орлом — символом присоединения Крыма к Российской империи. Симферополь с его музеями и парками умеет удивлять туристов.

Интересный факт. Автором Долгоруковского обелиска стал прусский профессор изящных искусств Август Штрейхенберг, а деньги на строительство пожертвовал внук полководца — действительный тайный советник императорского двора. Памятник был освящен 29 ноября 1842 года и с тех пор остается символом воинской славы города.

Что посмотреть в Симферополе: гид по главным достопримечательностям Фото: Shutterstock/FOTODOM

Музеи: Центральный музей Тавриды, этнографический, художественный

Музейная жизнь Симферополя — богатая и разноплановая. Здесь есть что показать и взрослым, и детям, и тем, кто интересуется историей, и тем, кого привлекает народная культура. На улице Гоголя, 14 находится крупнейший краеведческий музей полуострова — Центральный музей Тавриды. Свыше 150 000 экспонатов: монеты, гравюры XVIII–XIX веков, народные костюмы и предметы быта.

Ключевые этажи:

первый — «Золотая кладовая»: украшения, монеты и артефакты, конфискованные у черных копателей;

второй — природа Крыма: геология, рельеф, флора и фауна полуострова;

третий — история полуострова от Античности до XX века;

внутренний дворик — скифские надгробные стелы, каменные идолы, фрагменты архитектуры под открытым небом.

Режим работы: со среды по воскресенье с 9:00 до 17:30, четверг — с 11:00 до 19:30, вторник — выходной.

Крымский этнографический музей

Этнографический музей — идеальный адрес для тех, кто хочет понять, как жили десятки народов на одном полуострове. В его коллекции — предметы быта, народные костюмы, орудия труда крымских татар, греков, армян, русских и других народов Крыма. На открытой площадке воссоздана традиционная крестьянская усадьба с настоящей деревянной мельницей, избой, амбаром, кузницей и колодцем-журавлем. Куда сходить в Симферополе с детьми — однозначно сюда: ребенок увидит живую историю, а не просто витрины.

Посетитель в Центральном музее Тавриды, где представлены золотые украшения из коллекции скифского золота, в Симферополе Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Художественный музей

Для людей творческих есть что посмотреть в Симферополе за 1 день. Например, Симферопольский художественный музей хранит обширное собрание живописи, графики и скульптуры — от работ мастеров XVIII века до советского и современного искусства. Здесь можно познакомиться с крымским пейзажем глазами художников разных эпох и найти работы живописцев, связанных с полуостровом. Симферополь со своими музеями и парками западает в сердце каждого, кто здесь побывал хоть раз в своей жизни.

Святыни: собор Александра Невского, Караимская кенасса

Собор Александра Невского — главный православный храм Симферополя и один из красивейших в Крыму. Его нарядный фасад, золотые купола и просторная соборная площадь делают это место точкой притяжения для паломников и туристов. Симферополь, его архитектура и памятники здесь представлены во всей красе.

Неподалеку расположен Свято-Троицкий женский монастырь — намоленное место, куда тысячи людей приезжают, чтобы прикоснуться к мощам святителя Луки Крымского, великого хирурга и архиепископа. В монастыре действует музей святителя Луки с личными вещами и фотографиями архиепископа.

Караимская кенасса

Симферопольская кенасса на Караимской улице — редкий архитектурный и духовный памятник, связанный с историей малочисленного крымского народа — караимов. Храм был построен в 1896 году на средства самой общины и отражает уникальную традицию, стоящую особняком как от иудаизма, так и от других мировых религий.

Интересный факт. В советские годы кенасса прошла через настоящую трагедию: в 1930 году ее закрыли, разделили на три этажа, убрали всю религиозную символику и даже разрушили балконы, где молились женщины. Сегодня храм восстановлен и снова принимает прихожан и туристов — живое свидетельство того, что история умеет возрождаться.

Что посмотреть в Симферополе за 1 день: достопримечательности и маршруты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Природные уголки: Неаполь Скифский, Ботанический сад

Неаполь Скифский — археологический заповедник на Петровских высотах, буквально в черте города. Здесь, на площади около 20 гектаров, сохранились остатки крепостных стен, каменный мавзолей царя Скилура, модель гончарной печи и античная винодельня. Раскопки продолжаются по сей день, и коллекция заповедника постоянно пополняется новыми находками. Это одно из тех мест, где прошлое буквально выступает из земли.

Что увидите на территории заповедника:

остатки крепостных стен скифского города II века до н. э.,

мавзолей царя Скилура,

античную виноделию и печи для обжига керамики,

экспонаты под открытым небом с пояснительными табличками.

Адрес: ул. Археологическая, 1. Добраться можно на общественном транспорте за 15–20 минут от центра.

Ботанический сад имени Багрова

Ботанический сад Таврического университета на проспекте академика Вернадского, 2 — это и научный объект, и просто одно из красивейших мест Симферополя. Своим рождением он обязан тому же Петеру Симону Палласу: немецкий натуралист основал здесь дендропитомник еще в конце XVIII века, и некоторые его деревья стоят до сих пор.

Лучшее время для посещения — весна:

конец марта — начало апреля: гиацинты, ранние тюльпаны, нарциссы;

апрель: море сирени;

май — пик красоты: пионы, ирисы, ромашки, кувшинки на прудах.

По дорожкам сада можно гулять пешком, ездить на самокате или велосипеде. Полный осмотр займет не менее половины дня — растений и поворотов здесь действительно очень много.

Ветви цветущего дерева в Ботаническом саду им. Н. В. Багрова Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в Симферополе Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Маршрут на 1-2 дня и что привезти из столицы Крыма

Экскурсии по Симферополю и окрестностям удобно строить по районам. Предлагаем два готовых варианта того, что можно успеть посмотреть в Симферополе за 1 день поездки.

День первый — исторический центр и музеи.

Утро (9:00–11:00) — прогулка по парку Салгирка: дом Палласа, дом Воронцова, набережная реки.

Середина утра (11:00–12:30) — Долгоруковский обелиск и улица Горького с дореволюционной архитектурой.

День (12:30–15:30) — Центральный музей Тавриды: «Золотая кладовая», природные залы, исторические экспозиции.

Послеполудень (15:30–17:00) — Крымский этнографический музей или Художественный музей (на выбор).

Вечер (17:00–19:00) — собор Александра Невского, Свято-Троицкий монастырь, Караимская кенасса.

День второй — природа и древняя история.

Утро (9:00–12:00) — Неаполь Скифский: заповедник на Петровских высотах.

День (12:00–16:00) — Ботанический сад: неспешная прогулка, сезонное цветение.

Вечер (16:00–18:00) — свободное время для кафе и сувениров на пешеходной улице Горького.

Что привезти из столицы Крыма

Симферополь — хорошее место для покупки крымских сувениров, причем без курортных наценок.

Крымские вина и коньяки — ищите на местных рынках и в фирменных магазинах производителей. Эфирные масла и лаванда — Крым является одним из ведущих производителей лавандового масла в России. Крымские специи и сборные чаи — зверобой, чабрец, горная мята из предгорий. Изделия крымских мастеров — керамика, украшения с янтарем и сердоликом, расписные платки. Консервы и варенья — крымское инжирное варенье, вяленые томаты, маринованные каперсы.

Советы путешественнику

Несколько практических вещей, которые сделают поездку комфортнее.

Транспорт. Большинство ключевых достопримечательностей Симферополя сосредоточены компактно: от центра до Неаполя Скифского — не более 20 минут на маршрутке.

Лучший сезон. Весна (апрель-май) и ранняя осень (сентябрь-октябрь) — оптимальное время: нет летней жары, сады цветут, очередей нет.

Большая семья. Куда сходить в Симферополе с детьми, помимо этнографического музея, — в Неаполь Скифский (дети обожают «живые» раскопки) и в Ботанический сад (простор, дорожки, природа).

Деньги. Цены в музеях умеренные, вход в парк Салгирка бесплатный.

Время. На полноценный осмотр всех достопримечательностей Симферополя нужно минимум два дня — и то придется выбирать.

Симферополь нередко называют городом-вестибюлем — местом, через которое едут дальше, к морю. Но те, кто остается хотя бы на день, понимают: здесь есть своя, особая история, которую не найдешь ни в Ялте, ни в Евпатории. И возвращаться сюда хочется снова.

