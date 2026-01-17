Атака США на Венесуэлу
Почему свечи за упокой нельзя ставить с остальными: храмовая традиция

Почему свечи за упокой ставят отдельно — разбираемся в этике посещения храмов Почему свечи за упокой ставят отдельно — разбираемся в этике посещения храмов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Совсем скоро, 19 января, православные верующие отметят один из важнейших церковных праздников — Крещение Господне. В эти дни многие посещают храмы, чтобы помолиться, поставить свечи и окунуться в крещенскую воду. Если вы собираетесь в церковь, полезно знать основные правила поведения, особенно связанные с зажиганием свечей.

​Чаще всего мы приходим в храм с просьбами о здравии — молимся за благополучие, здоровье и мудрость наших родных и близких, ставя свечи перед иконами. Это символ нашей молитвы, стремления к Богу и добровольная жертва храму. Но в церквях также принято ставить свечи за упокой — в память об умерших, чтобы помолиться за их души. Это глубокая православная традиция, которая помогает нам не забывать о тех, кто покинул этот мир.

​Почему свечи за упокой ставят отдельно от остальных? Для этого в храме выделено специальное место — канун или канон. Это прямоугольный подсвечник с распятием, который обычно находится в левой части храма, если стоять лицом к алтарю. Левая сторона традиционно ассоциируется с усопшими, тогда как свечи за здравие принято ставить справа. Именно перед каноном проводятся панихиды и другие заупокойные богослужения. Такое разделение помогает верующим правильно сориентироваться в храме и соблюсти вековые традиции.

​Тем, кто впервые переступает порог церкви, важно понимать, почему свечи за упокой ставят отдельно и как правильно себя вести. Мы подготовили для вас несколько простых правил:

  • приходите в скромной одежде;

  • женщинам желательно покрыть голову;

  • мужчинам снять головной убор;

  • отключите звук телефона, не разговаривайте громко;

  • не ходите по храму во время службы.

Не стесняйтесь задавать вопросы работникам церковной лавки — они всегда подскажут, куда поставить свечу и как себя вести.

религия
традиции
этика
храмы
свечи
советы
вера
Виктория Семенова
В. Семенова
