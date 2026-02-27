Приметы 27 февраля — Кирилл Весноуказчик: «бабьи взбрыки» и время сбитня

В народном календаре 27 февраля посвящено памяти святого равноапостольного Кирилла (Константина) Философа, одного из создателей славянской азбуки. Прозвище Весноуказчик дата получила потому, что по погоде сегодня судили о приближении весны и характере грядущего лета. В старину говорили, что Кирилл весну укажет, да не скоро ее свяжет, намекая на то, что после первых оттепелей еще могут вернуться суровые холода.
Приметы о погоде на Кирилла Философа, 27 февраля
Погода в этот день считалась зеркалом конца лета и начала осени.
Хорошая, солнечная погода — к скорому похолоданию и морозам в начале марта.
Если на Кирилла ударил мороз — лето будет засушливым и жарким, а август — знойным.
Сильная капель — к богатому урожаю трав и сена.
Снег оседает и становится плотным — весна будет ранней, но затяжной.
Какая погода сегодня, таким будет и август.
Приметы о птицах и зверях 27 февраля
Синицы начинают громко и часто перекликаться — к скорому потеплению и солнечным дням.
Если воробьи собираются в стаи и активно купаются в пыли или снегу — жди ветра и перемены погоды.
Полевые мыши выходят из нор на снег — к близкой оттепели и раннему вскрытию рек.
Если в лесах зайцы начинают менять окраску (появляются серые пятна) — весна уже совсем рядом и снег скоро начнет активно таять.
Пьем сбитень! Что можно и нужно делать 27 февраля
Готовить и пить сбитень. Это традиционный горячий напиток из меда и пряностей. Считалось, что сбитень на Кирилла придает сил на весь год и защищает от простуд.
Посещать женщин-повитух. Этот обычай называли «бабьи взбрыки». Женщины, которые принимали роды, принимали гостей, их угощали пирогами, приносили им вино и подарки в благодарность за помощь.
«Утаптывать» или «задерживать» снег на полях. Крестьяне выходили на пашни, чтобы плотнее прижать снег к земле. Верили, что так земля напитается влагой, и урожай будет богаче.
Покупать лекарства и начинать лечение. Считалось, что лекарства, приобретенные на Кирилла, обладают особой целебной силой.
Что нельзя делать 27 февраля
Стричь ногти и волосы. Существовало суеверие, что вместе с ногтями или волосами можно «отрезать» часть своей жизни или здоровья.
Посещать врачей без экстренной необходимости. Особенно это касалось стоматологов и косметологов — верили, что процедуры пройдут болезненно и будут долго заживать.
Хвастаться своими успехами или достатком. На Кирилла сглаз особенно силен, поэтому излишняя гордость могла привести к потере нажитого.
Кормить птиц хлебом, оставшимся после обеда. Считалось, что если отдать остатки своего хлеба птицам сегодня, то из дома уйдет благополучие (лучше насыпать им свежего зерна).
Ссориться с близкими. Любой конфликт в этот день мог затянуться на долгие месяцы.
