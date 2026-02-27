Приметы 27 февраля — Кирилл Весноуказчик: «бабьи взбрыки» и время сбитня

Семья и жизнь

Приметы 27 февраля — Кирилл Весноуказчик: «бабьи взбрыки» и время сбитня

В народном календаре 27 февраля посвящено памяти святого равноапостольного Кирилла (Константина) Философа, одного из создателей славянской азбуки. Прозвище Весноуказчик дата получила потому, что по погоде сегодня судили о приближении весны и характере грядущего лета. В старину говорили, что Кирилл весну укажет, да не скоро ее свяжет, намекая на то, что после первых оттепелей еще могут вернуться суровые холода.

Приметы о погоде на Кирилла Философа, 27 февраля

Погода в этот день считалась зеркалом конца лета и начала осени.

Хорошая, солнечная погода — к скорому похолоданию и морозам в начале марта.

Если на Кирилла ударил мороз — лето будет засушливым и жарким, а август — знойным.

Сильная капель — к богатому урожаю трав и сена.

Снег оседает и становится плотным — весна будет ранней, но затяжной.

Какая погода сегодня, таким будет и август.

Приметы о птицах и зверях 27 февраля

Синицы начинают громко и часто перекликаться — к скорому потеплению и солнечным дням.

Если воробьи собираются в стаи и активно купаются в пыли или снегу — жди ветра и перемены погоды.

Полевые мыши выходят из нор на снег — к близкой оттепели и раннему вскрытию рек.

Если в лесах зайцы начинают менять окраску (появляются серые пятна) — весна уже совсем рядом и снег скоро начнет активно таять.

Что можно и нужно делать 27 февраля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пьем сбитень! Что можно и нужно делать 27 февраля

Готовить и пить сбитень. Это традиционный горячий напиток из меда и пряностей. Считалось, что сбитень на Кирилла придает сил на весь год и защищает от простуд.

Посещать женщин-повитух. Этот обычай называли «бабьи взбрыки». Женщины, которые принимали роды, принимали гостей, их угощали пирогами, приносили им вино и подарки в благодарность за помощь.

«Утаптывать» или «задерживать» снег на полях. Крестьяне выходили на пашни, чтобы плотнее прижать снег к земле. Верили, что так земля напитается влагой, и урожай будет богаче.

Покупать лекарства и начинать лечение. Считалось, что лекарства, приобретенные на Кирилла, обладают особой целебной силой.

Что нельзя делать 27 февраля

Стричь ногти и волосы. Существовало суеверие, что вместе с ногтями или волосами можно «отрезать» часть своей жизни или здоровья.

Посещать врачей без экстренной необходимости. Особенно это касалось стоматологов и косметологов — верили, что процедуры пройдут болезненно и будут долго заживать.

Хвастаться своими успехами или достатком. На Кирилла сглаз особенно силен, поэтому излишняя гордость могла привести к потере нажитого.

Кормить птиц хлебом, оставшимся после обеда. Считалось, что если отдать остатки своего хлеба птицам сегодня, то из дома уйдет благополучие (лучше насыпать им свежего зерна).

Ссориться с близкими. Любой конфликт в этот день мог затянуться на долгие месяцы.

Диета «Стол № 10» для людей с проблемами сердца: рассказали, что можно и нельзя есть.