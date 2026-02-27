Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 00:00

Приметы 27 февраля — Кирилл Весноуказчик: «бабьи взбрыки» и время сбитня

Приметы о погоде 27 февраля Приметы о погоде 27 февраля Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В народном календаре 27 февраля посвящено памяти святого равноапостольного Кирилла (Константина) Философа, одного из создателей славянской азбуки. Прозвище Весноуказчик дата получила потому, что по погоде сегодня судили о приближении весны и характере грядущего лета. В старину говорили, что Кирилл весну укажет, да не скоро ее свяжет, намекая на то, что после первых оттепелей еще могут вернуться суровые холода.

Приметы о погоде на Кирилла Философа, 27 февраля

Погода в этот день считалась зеркалом конца лета и начала осени.

  • Хорошая, солнечная погода — к скорому похолоданию и морозам в начале марта.

  • Если на Кирилла ударил мороз — лето будет засушливым и жарким, а август — знойным.

  • Сильная капель — к богатому урожаю трав и сена.

  • Снег оседает и становится плотным — весна будет ранней, но затяжной.

  • Какая погода сегодня, таким будет и август.

Приметы о птицах и зверях 27 февраля

  • Синицы начинают громко и часто перекликаться — к скорому потеплению и солнечным дням.

  • Если воробьи собираются в стаи и активно купаются в пыли или снегу — жди ветра и перемены погоды.

  • Полевые мыши выходят из нор на снег — к близкой оттепели и раннему вскрытию рек.

Если в лесах зайцы начинают менять окраску (появляются серые пятна) — весна уже совсем рядом и снег скоро начнет активно таять.

Что можно и нужно делать 27 февраля Что можно и нужно делать 27 февраля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пьем сбитень! Что можно и нужно делать 27 февраля

  • Готовить и пить сбитень. Это традиционный горячий напиток из меда и пряностей. Считалось, что сбитень на Кирилла придает сил на весь год и защищает от простуд.

  • Посещать женщин-повитух. Этот обычай называли «бабьи взбрыки». Женщины, которые принимали роды, принимали гостей, их угощали пирогами, приносили им вино и подарки в благодарность за помощь.

  • «Утаптывать» или «задерживать» снег на полях. Крестьяне выходили на пашни, чтобы плотнее прижать снег к земле. Верили, что так земля напитается влагой, и урожай будет богаче.

  • Покупать лекарства и начинать лечение. Считалось, что лекарства, приобретенные на Кирилла, обладают особой целебной силой.

Что нельзя делать 27 февраля

  • Стричь ногти и волосы. Существовало суеверие, что вместе с ногтями или волосами можно «отрезать» часть своей жизни или здоровья.

  • Посещать врачей без экстренной необходимости. Особенно это касалось стоматологов и косметологов — верили, что процедуры пройдут болезненно и будут долго заживать.

  • Хвастаться своими успехами или достатком. На Кирилла сглаз особенно силен, поэтому излишняя гордость могла привести к потере нажитого.

  • Кормить птиц хлебом, оставшимся после обеда. Считалось, что если отдать остатки своего хлеба птицам сегодня, то из дома уйдет благополучие (лучше насыпать им свежего зерна).

  • Ссориться с близкими. Любой конфликт в этот день мог затянуться на долгие месяцы.

Диета «Стол № 10» для людей с проблемами сердца: рассказали, что можно и нельзя есть.

приметы
народные приметы
запреты
обычаи
традиции
погода
февраль
фольклор
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры момента освобождения девятилетней девочки в Смоленске
Российские ледоколы пришли на помощь в Финский залив
MOL потребовала от компании JANAF обеспечить транзит нефти из РФ
Путин поздравил военных Сил специальных операций с профессиональным праздником
Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу
В Ярославле перестали принимать и выпускать авиарейсы
Клинтон призвала Конгресс допросить Трампа о связях с Эпштейном
«По Ефремову соскучились»: Милонов о Пугачевой, Долиной, уехавших рокерах
Пакистан нанес авиаудар по Афганистану
Стало известно, чем закончатся нападки Зеленского на Венгрию и Словакию
Появились кадры с места взрыва в баре в Казахстане
В Минобороны сообщили, сколько вражеских дронов ПВО сбила за три часа
Шесть человек погибли при взрыве в баре в Казахстане
Мирная жительница Брянской области попала в больницу от удара ВСУ
Появились кадры подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
Легендарный вратарь оценил выступления Сафонова в «ПСЖ»
В одном российском регионе введут материнский капитал для студентов
СК потребовал ареста подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
МФО не дают денег до зарплаты? 5 способов не уйти к черным кредиторам
Тренер «Балтики» рассказал, сколько футболистов могли покинуть клуб зимой
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.