19 марта 2026 в 12:08

Экономист оценил идею идентифицировать россиян по радужке глаза

Идентификация по радужке глаз будет востребованной в сфере биометрии в ближайшие годы, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук Василий Кутьин. По его мнению, преимущество этой технологии в том, что она позволяет быстро распознать человека на расстоянии. Так эксперт отреагировал на заявление о том, что к 2030 году банки ожидают новых способов идентификации клиентов и сотрудников.

Технология идентификации россиян по радужке глаза может быть востребована там, где важны одновременно скорость, точность и бесконтактность. Речь идет, в частности, о доступе к банковским ячейкам, посадке на авиарейсы и поезда, а также открытии дверей в дома и офисы, — уточнил Кутьин.

По словам Кутьина, биометрия в России остается добровольной и не может заменить основные методы идентификации. Он подчеркнул, что самым уязвимым звеном любой системы безопасности считается человек. Именно доверчивость людей и их невнимательность могут свести на нет даже самую совершенную биометрическую защиту.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин заявил, что с 1 апреля 2027 года часть заемщиков обяжут использовать Единую биометрическую систему. Он отметил, что это ограничит возможности некоторых слоев населения.

