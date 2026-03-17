17 марта 2026 в 16:42

Россиянам рассказали, как изменятся условия кредитования

Президент ТПП Катырин: заемщиков обяжут использовать единую систему биометрии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
С 1 апреля 2027 года часть заемщиков обяжут использовать Единую биометрическую систему, рассказал «ФедералПресс» президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин. Он отметил, что это ограничит возможности некоторых слоев населения.

Обязательное использование Единой биометрической системы для онлайн-формата действительно станет фильтром: если гражданин не зарегистрирован в системе биометрии, дистанционно оформить заем будет сложно или невозможно — это снизит доступность услуг для части граждан, особенно в регионах и у старших возрастных групп, — рассказал Катырин.

Президент ТПП уточнил, что такая мера позволит снизить количество афер с займами. По его словам, с июля 2027 года для определения показателя долговой нагрузки (ПДН) будут учитываться только официально подтвержденные доходы, исключая самодекларации. Это также усложнит доступ к займам.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов рассказал, что российским банкам следует кардинально изменить структуру ипотечного платежа, направляя на погашение основного долга не менее половины вносимой заемщиком суммы. По его словам, действующая система кредитования является несправедливой по отношению к гражданам.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

