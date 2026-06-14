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14 июня 2026 в 15:30

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Фото: D-NEWS.ru
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Беру огурцы, чеснок, укроп, соль, сахар и зернистую горчицу — и за полчаса получаю хрустящие «царские» огурчики без кипятка прямо в пакете. Не нужно варить рассол, стерилизовать банки и ждать днями. Получается обалденная вкуснятина: огурчики хрустят невероятно, пропитаны чесноком и укропом, а горчичные зерна приятно лопаются во рту, добавляя пикантность. Едим прямо из пакета — и никакой лишней посуды.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг свежих огурцов, 8 зубчиков чеснока, 10 веточек укропа, 1 ст. ложка соли, 1 ст. ложка сахара, 1 ст. ложка зернистой горчицы. Огурцы вымойте, обсушите, нарежьте брусочками или кружками (можно проткнуть вилкой для лучшего просола). Чеснок очистите: половину зубчиков крупно нарежьте, половину измельчите через пресс. Укроп порвите руками на крупные веточки. В плотный полиэтиленовый пакет сложите огурцы, чеснок, укроп, добавьте соль, сахар и горчицу. Завяжите пакет, оставив немного воздуха, и энергично встряхните, чтобы все перемешалось. Уберите в холодильник на 20–30 минут. За это время огурцы просолятся, пустят сок и пропитаются ароматами. Подавайте прямо из пакета — идеальная закуска к картошке, мясу или просто так.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти «царские» огурчики в пакете. Даже те, кто не любит малосольные огурцы, просили добавки. Кстати, вместо зернистой горчицы можно взять обычную сухую — вкус будет острее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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