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01 августа 2026 в 14:00

Огурцы «Бочковые» без бочки — получаются как из погреба, хруст и аромат обалденные

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свежие огурцы, ароматный укроп и листья хрена — и заготавливаю «Бочковые» без бочки, которые зимой напоминают о лете. Получаются плотные, хрустящие огурчики с насыщенным пряным рассолом, а внутри — та самая упругая мякоть, как из деревянной кадушки. Никакой возни со стерилизацией, только холодная заливка и пара дней терпения — а результат превосходит все ожидания: зимой открываешь банку, и аромат стоит по всей кухне.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг мелких огурцов, 2 ст. ложки соли (с горкой), 1 ст. ложка сахара, 1 литр воды, зонтики укропа, 3–4 листа хрена, 5–6 листьев смородины, 3 зубчика чеснока, 1 стручок острого перца (по желанию). Огурцы замочите в ледяной воде на 2 часа. В чистой банке (3-литровой) на дно положите половину зелени и чеснока, плотно уложите огурцы, сверху остальную зелень. Вскипятите воду с солью и сахаром, остудите до комнатной температуры. Залейте огурцы холодным рассолом, прикройте марлей и оставьте при комнатной температуре на 3 дня для брожения. Снимайте пену, если появится. Через 3 дня рассол станет мутным — это нормально. Слейте рассол, прокипятите его 5 минут, залейте обратно горячим и сразу закатайте стерильными крышками. Переверните, укутайте на сутки. Храните в погребе или кладовке. Эти огурцы не требуют уксуса, а хруст и аромат остаются как у бочковых.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже засолила несколько банок по этому рецепту. Даже те, кто привык к маринадам, признали, что бочковые вкуснее. Кстати, вместо листьев смородины можно взять вишнёвые — придадут лёгкую кислинку. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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