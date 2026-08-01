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01 августа 2026 в 10:30

Закрываю яблочное пюре на зиму без сахара — зимой добавляю в каши и творог, вкус детства в каждой ложке

Фото: D-NEWS.ru
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Беру яблоки, немного воды и готовлю натуральное пюре без сахара — заготовка, которая выручает всю зиму. Получается нежная, бархатистая масса с ярким кисло-сладким вкусом, напоминающая бабушкино варенье, но без лишней сладости. Однородное, ароматное пюре отлично подходит для детского питания, для начинки пирожков, как добавка к кашам, творогу или просто ложкой из банки — и морозным утром оно мгновенно переносит в тёплое лето.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг яблок (лучше кисло-сладких), 200–300 мл воды, сок половины лимона (по желанию). Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте дольками. Сложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте воду и лимонный сок, чтобы пюре не потемнело. Варите на среднем огне под крышкой 15–20 минут до полной мягкости яблок. Снимите с огня, дайте немного остыть и пробейте блендером до однородной консистенции. Верните на плиту, варите ещё 10 минут на медленном огне, помешивая, чтобы выпарилась лишняя влага. Готовое пюре разлейте по стерилизованным банкам, закатайте крышками, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте. Всё гениально просто — никакого сахара, только польза и вкус.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закатала несколько банок этого пюре для своей семьи. Даже те, кто привык к сладким джемам, оценили натуральный вкус и просили рецепт. Кстати, вместо воды можно добавить яблочный сок — получится насыщеннее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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