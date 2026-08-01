Яблочный пирог «Невидимка» — тесто как заварной крем: фаворит среди всех шарлоток

Яблочный пирог «Невидимка» — это десерт, в котором тесто настолько тонкое и нежное, что по текстуре напоминает заварной крем, а яблоки, нарезанные тончайшими слайсами, тают во рту. Настоящий фаворит среди шарлоток.

Ингредиенты: 4 яйца, 200 мл молока, 60 г сливочного масла, 140 г муки, 120 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, 2 ч. л. разрыхлителя и 5-6 средних яблок. Яйца взбейте с сахаром, добавьте растопленное масло и молоко, просейте муку с разрыхлителем, перемешайте до гладкости. Яблоки очистите, нарежьте максимально тонко (овощечисткой), смешайте с тестом — оно должно едва покрывать яблоки. Вылейте в форму и запекайте при 180 градусах 1 час, затем дайте полностью остыть.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить пирог «Невидимка». По вкусу он оказался похож на суфле, невероятно нежный. Совет: чтобы верх не пересушился, накройте форму фольгой в первые 30 минут выпечки, затем снимите.

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